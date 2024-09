Luisa Barreto (Novo), candidata a vice na chapa de Mauro Tramonte (Republicanos), comentou a relação dela com Alexandre Kalil, ex-prefeito de Belo Horizonte e atual “padrinho” da campanha. Ex-secretária do governo Romeu Zema, Luisa relembrou as críticas que fez a Kalil nas eleições de 2020, ressaltando que, apesar da aliança atual, mantém sua postura crítica em relação ao ex-chefe da PBH.

Na época em que foi candidata à Prefeitura pelo PSDB, Luisa afirmava não aprovar o estilo de Kalil de governar a capital mineira. Criticava o temperamento e a gestão rígida frente à pandemia de COVID-19. Questionada sobre o assunto durante sabatina do Estado de Minas, ela reforçou que, apesar da aliança, não voltou atrás em suas opiniões. “Acho que quem acompanha nossas agendas já nos viu juntos em várias ocasiões, e isso é natural. Sempre fui coerente, inclusive quando concorri contra Kalil em 2020. Fiz críticas na época, e não vou recuar delas.”

"As críticas que fiz continuam válidas. Agora, Kalil decidiu apoiar Mauro Tramonte. Ele é uma figura que ama Belo Horizonte. Alguém tem dúvidas de que Kalil é apaixonado pela cidade? Eu, sinceramente, não. Que ele quer o melhor para BH? Também não tenho dúvidas. Ele conheceu as propostas do Mauro, viu o trabalho do Tramonte e optou por apoiá-lo. Esse apoio é muito bem-vindo. Quem diria que não gostaria de ter ao lado alguém que ama tanto Belo Horizonte? Aliás, todo mundo que compartilha esse amor pela cidade será bem-vindo”, afirmou.

Indagada sobre 2026, já que Kalil pode migrar para o Republicanos com vistas ao governo de Minas, Luisa evitou o tema, preferindo focar nas eleições municipais. A ex-secretária aposta na candidatura do colega de partido, Mateus Simões, pelo Novo.

"Tentar prever o futuro é um hábito perigoso na política. Agora, estamos numa eleição municipal, e o foco é garantir uma gestão melhor para Belo Horizonte. A cidade não está bem administrada, e precisamos mudar isso. Quanto a 2026, pensaremos nisso após as eleições. Tenho muito carinho pelo Mateus e pela relação que construímos, mas é cedo até para ele falar sobre isso”, ponderou.

Divergências

Luisa também destacou que as divergências continuam, mas que não gosta de brigas na política. Para ela, o debate de ideias deve prevalecer. “A política é sobre conviver bem, apesar das diferenças. Não é uma questão de ódio pessoal. Você pode discordar das ideias, mas isso não significa que não possa ter uma boa convivência. Muitos confundem isso na política”, disse.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Quando alguém parte para o ataque pessoal, é porque deixou as ideias de lado. Debatemos propostas e ações. Tenho críticas à gestão de Kalil, mas não à pessoa. Convivo bem com todos, independentemente das diferenças. Não tenho briga com ninguém. Critico o que acho errado na gestão, mas sempre com respeito. O que foi feito, está feito. Vamos discutir ideias e ações, sem desrespeitar as pessoas.”

Por fim, Luisa negou que Zema tenha solicitado cargos no futuro secretariado de Tramonte, caso ele vença. Ela também desmentiu rumores de que Kalil teria feito exigências semelhantes em troca de apoio. “A composição do secretariado será definida por Mauro Tramonte, com base em critérios técnicos, escolhendo quem for mais adequado para cada função”, concluiu.

Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos) e Andréa Carla Ferreira (PSTU), vice de Wanderson Rocha (PSTU).

Agenda de sabatinas

25/9 - Geraldo Neres (UP), vice de Indira Xavier

26/9 - Bella Gonçalves (Psol), vice de Rogério Correia (PT)

27/9 - Marília Garcia (PCO), vice de Lourdes Francisco (PCO)