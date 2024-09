Ao menos dez candidatos mineiros fazem referência ao presidente Lula (PT) ou utilizam “Lula” no nome da urna para esta eleição. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apurados pelo Núcleo de Dados do Estado de Minas, nove são postulantes ao cargo de vereador e um é candidato a prefeito de Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas.







Veja a lista:

Juliana de Lula

Juliana Martins Mendes é candidata a vereadora de Ponte Nova, na Zona da Mata, pelo partido Avante.







Lula do Narinho

O candidato José Raul da Silva disputa o pleito para vereador de Nova Resende, no Sul de Minas, pelo PRD.







Lula Lopes





Ademilson Rosa Lopes é candidato a vereador de Francisco Dumont, no Norte de Minas, pelo Avante.





Lula

Luiz Gouveia Filho disputa o pleito para vereador de Paracatu, no Noroeste do estado. Assim como o chefe do Executivo nacional, Luiz adotou Lula como apelido e nome de urna.







Lula

Luiz Correia da Silva, assim como o atual presidente, também se chama Luiz e utiliza o apelido Lula nas urnas. Luiz Correia concorre a vereador de Serrra do Salitre, no Alto Paranaíba, pelo MDB.







Lula

Alisson Fabiano Ribeiro disputa o cargo de prefeito de Santo Antônio do Retiro, no Norte de Minas, pelo Podemos.







Professora Marta Lula





Marta Lula Barbosa Brito é candidata a vereadora de Oliveira, Região Centro-Oeste do estado, pelo PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar da coincidência, Marta Lula utiliza seu nome e sobrenome de batismo nas urnas.







Cláudio Lula

Cláudio Figueiredo Lula Júnior (PSD) é candidato a vereador em Juatuba, na Região Central, pelo PSD.





Zé do Lula

José Geraldo Chaves disputa o pleito como vereador em Rosário da Limeira, na Zona da Mata, pelo PP.





José Darmi Lula





José Darmi da Silva, assim como o atual presidente com quem divide o nome de urna, concorre à eleição em Martinho Campos, na na Região Centro-Oeste, pelo PT.







Como escolher?





Segundo o TSE, o nome de urna pode ter no máximo 30 caracteres, incluindo o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome; o sobrenome; o cognome; o nome abreviado ou o apelido ou nome pelo qual é mais conhecido.

O nome indicado não pode estabelecer dúvida quanto à identidade do candidato ou candidata, não pode atentar contra o pudor e não pode ser “ridículo ou irreverente". Além disso, deve ser mencionado em que ordem de preferência deseja registrar.