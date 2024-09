O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi indiciado pela Polícia Federal (PF), nesta quinta-feira (12/9), por um suposto esquema de rachadinha em seu gabinete. Segundo a instituição, o parlamentar mineiro seria o “eixo central” de uma associação criminosa que se aproveitou do dinheiro do esquema.

Janones é investigado por um áudio, gravado em 2019 e divulgado em 2023, em que ele afirma que assessores teriam que devolver parte do salário para ajudar a cobrir prejuízos de uma campanha mal sucedida da prefeitura de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro.

“Tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas quando a minha campanha de prefeito deu um prejuízo de R$ 675 mil, na campanha. Elas vão ganhar a mais pra isso”, diz o parlamentar na gravação.

De acordo a Polícia Federal, o patrimônio de Janones cresceu de forma “desproporcional” no período investigado.

"Os dados fiscais também não deixam dúvidas no que concerne ao exaurimento do crime de corrupção passiva. Por meio deles, a equipe investigativa se deparou com uma variação patrimonial 'a descoberto' do parlamentar, nos anos de 2019 e 2020, respectivamente de R$ 64.414,12 e R$ 86.118,06", descreve o relatório policial.

O Estado de Minas procurou o deputado André Janones para um posicionamento, mas até o fechamento da matéria não houve retorno. O espaço segue aberto para manifestação do parlamentar.