O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PL, Bruno Engler, esteve no Hospital Maternidade Sofia Feldman, no bairro Tupi, na Região Norte da capital, na manhã desta quinta-feira (12/9), para conversar com a população sobre demandas e propostas. Também participou da agenda o senador Astronauta Marcos Pontes (PL), que comentou sobre a importância da unidade do partido.





“A gente teve a oportunidade de dialogar com a equipe do Sofia Feldman, falar um pouquinho das nossas propostas e ouvir um pouco das sugestões e demandas do Sofia, que é um hospital importantíssimo para Belo Horizonte, a maior maternidade de Minas Gerais. Uma das coisas que está no nosso plano de governo é o fortalecimento da rede parceira, melhoria das condições da estrutura para que eles possam continuar o brilhante trabalho que eles já realizam. Só a rede própria não dá conta, então a gente precisa valorizar e tratar com todo carinho esses hospitais que auxiliam a demanda de saúde de BH”, declarou Engler.

No diálogo com o público, o candidato celebrou a presença do senador e explicou como a relação com ele pode ser proveitosa para a capital mineira.





“O Astronauta Marcos Pontes é uma referência, é o único brasileiro que esteve no espaço, uma pessoa com conhecimento incrível que fez um trabalho brilhante enquanto ministro. Para nós, é uma honra enorme ter ele aqui conosco, nos apoiando, e tenho certeza que quando a gente for eleito, vamos procurar o gabinete dele para as nossas soluções de tecnologia. Vamos ter um parceiro que entende muito de tecnologia e inovação nos ajudando com essa questão que pode ser aplicada em basicamente todas as áreas e cada vez mais com o desenvolvimento de novas tecnologias, como inteligência artificial, computação quântica, tudo isso pode ser aplicado na mobilidade, saúde, segurança pública e moradias”, explicou.





Pontes também comentou sobre seu papel no avanço de tecnologias não só em Belo Horizonte, mas também em outros municípios que venham a eleger candidatos do PL.





“Nós temos contatos não só no Brasil, como também fora, com o topo da tecnologia do mundo, e vamos poder canalizar esses projetos para cá. Mas é importante lembrar que as eleições para prefeito são muito importantes, porque é na cidade onde a gente mora, onde levamos os filhos na escola, onde precisamos de segurança e infraestrutura. E a cidade precisa ter uma gestão correta para evitar desperdício e corrupção”, disse.





O senador também comentou sobre a unidade da direita e, principalmente, do Partido Liberal.





“Eu estou aqui e vou visitar outros candidatos do partido no Brasil, trazendo esse mesmo tipo de ideia de trazer soluções para que os candidatos possam utilizar na sua gestão, e não só levar apoio durante a campanha. Quanto mais unidade a gente tiver, melhor para a população”, completou.





Propostas

Durante a agenda no Hospital Maternidade Sofia Feldman, Bruno Engler também reforçou suas propostas para as regionais da capital mineira, como a descentralização da PBH.





“O que a gente vê hoje é que as regionais estão abandonadas, largadas, e nós vamos transformar cada uma delas em sub-prefeitura com a autonomia orçamentária para resolução de pequenos problemas para que a gente tenha mais agilidade na solução dessas demandas”, afirmou.





Na ocasião, o Engler também criticou alguns de seus rivais e, mais especificamente, o candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), pela gestão da área do antigo aeroporto Carlos Prates.





“Eu acho que é uma covardia o que o atual prefeito está fazendo com o espaço do aeroporto Carlos Prates. Tem algumas outras candidaturas dizendo que vão fazer um bairro no Carlos Prates, sem ter ao menos a segurança jurídica de que poderão fazer, porque uma vez que você concluiu o processo de que o Carlos Prates não será aeroporto, pode haver uma disputa judicial”, disse o candidato.





De acordo com ele, a região não tem serviços públicos aptos a atender um novo bairro que possa surgir ali, mas deu sugestões para o que pode ser feito na área.





“A nossa ideia é que ele volte a ser um aeroporto e um centro de formação de pilotos. Também queremos ter um projeto maravilhoso que já nos foi apresentado de fazer uma parceria com o Hospital Alberto Cavalcanti, para que se torne referência em transplante de órgãos, porque do aeroporto dá para levar e trazer órgãos no Brasil inteiro”, explicou.

Por fim, o candidato também comentou sobre o que planeja para o combate à corrupção.





“A gente vai contratar uma auditoria para todos os contratos da prefeitura para entender para onde está indo o dinheiro de Belo Horizonte. A nossa cidade tem um orçamento de quase R$ 20 bilhões, como você fala para o cidadão que não pode ter 4 mil guardas municipais; que falta vaga na educação infantil? A cidade tem dinheiro, mas ele está sendo mal empenhado, e é uma coisa que o presidente Bolsonaro sempre falou que se estancar o ralo da corrupção, sobra dinheiro”, finalizou.