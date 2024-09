Após o Debate da TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9) com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, o candidato Bruno Engler (PL) comentou sobre a última pesquisa Quaest, também divulgada nesta quarta-feira (11/9). O resultado mostra que o atual prefeito Fuad Noman (PSD) subiu 11 pontos percentuais nas intenções de votos, passando de 9% para 20%.

Com esse resultado, Fuad Noman está tecnicamente empatado com Bruno Engler, mas próximo do limite da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais. O candidato do PL à prefeitura da capital mineira tem 16% das intenções de voto e, assim, está em empate técnico também com Duda Salabert (PDT), cujo percentual é de 11%.

Bruno Engler disse não estar preocupado com os resultados da pesquisa Quaest. "Não balizo minha campanha por pesquisas. Eu tenho rodado Belo Horizonte, tenho visto a animação dos belo-horizontinos para com a nossa campanha", afirmou o candidato.

Para avalizar o próprio raciocínio, Bruno Engler citou as eleições de 2020, nas quais também disputou a Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com o candidato, algumas pesquisas o colocavam em quarto ligar naquele pleito. Na ocasião, ele terminou em segundo lugar, com 9,95% dos votos válidos. Ainda assim, não conseguiu ir para o segundo turno, já que Alexandre Kalil (PSD) recebeu 63,36% dos votos.