Os ataques entre os cinco candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte dominaram o debate da TV Alterosa, realizado em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI nesta quarta-feira (11/9), mas eles também dedicaram tempo à apresentação de suas propostas para a cidade. Dos sete convidados para o debate, compareceram Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT). Gabriel Azevedo (MDB), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT). Fuad Noman (PSD) e Carlos Viana (Podemos) não compareceram. Entre os principais temas discutidos, mobilidade urbana e transporte público ganharam destaque, com foco na revisão dos contratos com as empresas de ônibus. Os candidatos ainda abordaram temas como saúde, Serra do Curral, educação e segurança pública, sinalizando suas prioridades para a cidade.

Transporte público



A melhoria do transporte público foi um ponto unânime, apareceu em todas as propostas apresentadas. O deputado estadual Bruno Engler (PL) afirmou que pretende “abrir a caixa-preta da BHTrans”. O objetivo, segundo ele, é revisar os contratos e, em caso de irregularidades, suspendê-los. Outra proposta dele fiscalizar as prestadoras de serviço ao transporte público.

A revisão dos contratos foi defendida também por Duda Salabert (PDT) e Rogério Correia (PT), enquanto Gabriel Azevedo (MDB) e Mauro Tramonte (Republicanos) destacaram a necessidade de cobrar das empresas de ônibus melhorias na qualidade do serviço. “É compromisso meu e da Bella (Gonçalves, sua candidata a vice), no primeiro dia de governo, refazer completamente este contrato. Vamos desfazer e negociar outro, que seja um contrato bom para o povo. O contrato que vamos fazer vai ter ônibus novos, vamos colocar uma frota nova, inclusive com subsídio do BNDES”, destacou Rogério Correia.

Debate na Alterosa: clima quente entre os candidatos à PBH do começo ao fim

Gabriel Azevedo: 'Cuidado com essa imagem de senhor de suspensórios na TV'

Rogério Correia quer negociar outro contrato com empresas de ônibus em BH



Saúde pública



A saúde pública também foi tema dos candidatos. Mauro Tramonte ressaltou questões frequentemente enfrentadas pela população, como a demora nos atendimentos nas unidades de pronto atendimento (UPAs), devido à falta de médicos e à falta de medicamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Conheço os problemas de Belo Horizonte, eu vivencio os problemas. Eu vou dar rumo à cidade. Estou lá com o povo. Estou junto com o cidadão e sei o que é sofrer”, destacou.



Já Bruno Engler foi mais direto ao apresentar suas propostas, destacando a ampliação do atendimento por telemedicina, fortalecimento da prevenção de doenças como diabetes, melhoria dos exames para gestantes e a criação de um aplicativo de saúde pública, que permitirá o acompanhamento de exames, consultas, entre outras funcionalidades. Gabriel Azevedo, por sua vez, destacou a necessidade de criar um plano de carreira para valorizar os profissionais de saúde da capital mineira.

Serra do Curral

A Serra do Curral foi outro tema explorado pelos candidatos. Engler defendeu um posicionamento “responsável” em relação à mineração na região, afirmando que, se eleito, não pretende se opor a empreendimentos com licença ambiental regular, combatendo apenas atividades ilegais. Em contraponto, Tramonte foi categórico ao afirmar que “não vai ter mineração” em seu governo. Ele também destacou um projeto que apresentou durante sua atuação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais voltado à preservação da Serra do Curral. Ainda nesta temática, Correia propôs a criação do parque nacional Serra do Curral.



Educação





Duda Salabert tem como meta transformar Belo Horizonte na capital com a melhor educação pública do Brasil e oferecer o maior salário para os professores da rede municipal. “Peço seu apoio para que Belo Horizonte tenha a melhor educação pública do Brasil, pagando o maior salário para os professores entre as capitais”, afirmou a candidata. Entre outras propostas, Duda citou o aumento do plantio de árvores nas escolas da cidade e a contratação de psicólogos e assistentes sociais para atuarem nas instituições de ensino público.



Gabriel Azevedo ressaltou a importância de implementar o ensino em período integral nas escolas públicas e de valorizar a carreira dos educadores. Ele também propõe a realização de um concurso público para a contratação de cuidadores de crianças atípicas. Rogério Correia também apoiou a ideia de acesso integral, mas, durante o debate, restringiu sua proposta às crianças de zero a três anos nas creches.



Segurança pública

Quanto à segurança pública, Engler foi o candidato que expressou críticas mais duras. “Precisamos de um prefeito que tenha firmeza para combater o crime organizado. Eu nunca tive medo de enfrentar a criminalidade e na prefeitura não será diferente", disparou o candidato, que disse que pretende ampliar o serviço da Guarda Municipal. Rogério Correia também afirmou que pretende ampliar a segurança pública municipal, mas não desenvolveu as ideias que pretende executar, se eleito.



Pessoas em situação de rua





Ao abordar o tema da Lagoinha, bairro da Região Noroeste, os candidatos destacaram a preocupação com a população em situação de rua. Duda sugeriu "potencializar a assistência social", além de propor incentivos fiscais para fortalecer o comércio e a economia local. Engler, por sua vez, defendeu o “mapeamento dos moradores de rua” para compreender melhor as dificuldades de cada indivíduo.



Duas propostas de Gabriel Azevedo se destacaram no debate: o fim do Zoológico de Belo Horizonte e a demolição do complexo da Lagoinha. “A gente quer mudar todo o arcabouço, o plano diretor, o código de edificações para criar muitas residências, muito lugar para morar. Além disso, queremos o desenvolvimento para gerar empregabilidade e te dar sustento”, disse. Sobre o zoológico, Azevedo pontuou que sempre foi contrário a manter animais em recintos e defende que o local se torne um jardim botânico, apenas com espécies de flora. “A medida que os animais forem deixando de existir, não haver reposição para que o zoológico não passe mais a existir em um modelo que é completamente ultrapassado. As providências a serem tomadas podem contar com o transporte destes animais para ambientes mais próprios”, disse.