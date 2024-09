Cinco candidatos fizeram o terceiro debate da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na noite de desta quarta-feira (11/9). Transmitidos pela TV Alterosa e pelo canal do Portal UAI no YouTube, os confrontos diretos entre o deputado estadual Bruno Engler (PL), a deputada federal Duda Salabert (PDT), o vereador Gabriel Azevedo (MDB), o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos) e o deputado federal Rogério Correia (PT), em três blocos, e o quarto para considerações finais de cada um, teve cerca de duas horas de duração.

Foi o melhor debate da campanha eleitoral na capital mineira, com muitos ataques ao prefeito Fuad Noman, que disputa a reeleição pelo PSD e não compareceu, e troca de provocações e acusações entre eles. O senador Carlos Viana (Podemos) também não compareceu, apesar de ter sido convidado, como todos os outros seis concorrentes que são filiados a partidos com representação na Câmara dos Deputados.



Nos bastidores, antes do debate, candidatos, vices e integrantes das campanhas se confraternizaram em tom ameno e descontraído por cerca de meia hora. Mas bastou que as câmeras fossem ligadas para o clima mudar rapidamente.

A tônica do primeiro bloco foi de ataques a Fuad Noman tanto por sua gestão muito criticada por todos os seus adversários como por sua ausência, a segunda em um debate, já que no da Rede Minas, na semana passada, ele também não compareceu. Logo no primeiro bloco, prefeito foi chamado de “covarde”e até mesmo aspectos relacionados a seu tratamento oncológico foram trazidos à tona.



A tensão aumentou ainda mais nos blocos seguintes, em que o foco principal deixou de ser Fuad Noman, e os candidatos elevaram o tom. A discussão sobre os problemas da cidade e ideias para resolvê-lo entraram de forma mais destacada nos holofotes no terceiro bloco. No fim, a reação unânime dos presentes foi de um debate de alta qualidade, com equilíbrio entre o teor propositivo e as animosidades.