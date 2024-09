A candidata a vice de Mauro Tramonte (Republicanos), Luisa Barreto (Novo), afirmou que aceitou o convite para compor a chapa ao lado do deputado estadual porque ele tinha as melhores propostas, sendo o candidato que "conhece profundamente a cidade".



A ex-secretária do governo Romeu Zema (Novo) também recebeu convites para compor a chapa de outros candidatos. Na disputa, estavam Carlos Viana (Podemos), Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD).

"Sempre digo que é fundamental entender nosso propósito ao entrar na política. A política é um ambiente repleto de vaidade e ego, mas eu nunca entrei nesse meio por essas razões. Meu objetivo sempre foi transformar a vida das pessoas, melhorar a sociedade através do meu trabalho. E eu jamais aceitaria ser vice em uma chapa se não visse reais possibilidades de implementar essas mudanças."



Luisa participou de uma sabatina nos estúdios do Estado de Minas, onde comentou também sobre os convites recebidos. "Recebi propostas de vários candidatos, conversei com muita gente, mas foi com o Mauro que encontrei o que Belo Horizonte precisa urgentemente. Ele tem liderança, visão e conhece profundamente a cidade. Além disso, ele não está na política por vaidade ou ego. É uma pessoa amplamente reconhecida e querida. Quem anda com o Mauro nas ruas pode perceber isso: ele não é apenas alguém famoso pela TV, mas uma pessoa em quem as pessoas confiam e reconhecem o trabalho como deputado."



"Ele reúne muitas qualidades e tem uma personalidade que complementa a minha. Não somos parecidos, e essa complementaridade é muito positiva. Percebi que, ao lado do Mauro, posso usar meu trabalho na política para realmente transformar a vida das pessoas, pois ele tem o melhor plano e a visão mais clara para a cidade", acrescentou.



Segundo Luisa, a aliança foi "natural". "Quando conversamos, fez total sentido me unir ao Mauro para somarmos forças e trabalharmos juntos por uma Belo Horizonte melhor", concluiu.

