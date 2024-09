O candidata a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa encabeçada por Indira Xavier (UP), Geraldo Neres (UP), é o entrevistado desta quarta-feira (25/9) na sabatina do Estado de Minas e Portal Uai. Esta é a oitava entrevista da série de sabatinas com os candidatos a vice de BH, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h, no Youtube do Portal Uai.

Geraldo Neres é um trabalhador, atualmente atuando como borracheiro. Nascido e criado no bairro Providência, na Região Norte de Belo Horizonte, já trabalhou como lanterneiro e se tornou uma importante liderança comunitária local. Como funcionário da Minas Gerais Administração e Serviços (MGS), foi presidente da Associação dos Trabalhadores da empresa, liderando as principais lutas e conquistas da categoria entre 2017 e 2020. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a defesa dos direitos dos trabalhadores e com o fortalecimento de sua comunidade.

Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.

Desde a última semana, o Estado de Minas já entrevistou cinco candidatos à vice-prefeitura de Belo Horizonte. A série começou com Álvaro Damião (União Brasil), vice de Fuad Noman (PSD) e seguiu com Coronel Cláudia (PL), companheira de chapa de Bruno Engler (PL); Francisco Foureaux (PDT), que disputa ao lado de Duda Salabert (PDT); Paulo Brant (PSB), parceiro de Gabriel Azevedo (MDB); Renata Rosa (Podemos), que disputa o pleito com Carlos Viana (Podemos); Andreia Ferreira (PSTU), de Wanderson Rocha (PSTU); e Luísa Barreto (Novo), vice de Mauro Tramonte (Republicanos)

Agenda

26/9 - Bella Gonçalves (Psol), vice de Rogério Correia (PT)

27/9 - Marília Garcia (PCO), vice de Lourdes Francisco (PCO)