Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) cumprem agenda com caminhadas, gravações e encontros com lideranças. Também participam de debates, entrevistas à imprensa e reuniões com representantes de diferentes setores. Confira a agenda desta quarta-feira (25/9).

10h - Caminhada no Alípio de Melo com Nikolas Ferreira

13h - Caminhada pelo Barreiro com Nikolas Ferreira

Parte da manhã - Gravações

15h - Reunião com representantes do Bairro Castelo e Região

16h30 - Reunião com presidente, diretores, superintendentes e gestores da FAEMG

11h45 - Entrevista à imprensa

18h30 - Debate Eleitoral realizado pelo Centro Acadêmico de Ciências do Estado da UFMG

9h15 - Encontro com a Rede Favela

10h - Caminhada na Vila Concórdia

13h - Prestação de contas do Legislativo na Câmara Municipal

18h30 - Debate do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado da UFMG

14h - Reunião com lideranças da Região Noroeste

18h30 - Debate do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado da UFMG

18h30 - Debate do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado da UFMG

9h - Caminhada e inauguração de comitê de campanha em Venda Nova



10h - Caminhada na Feira dos Produtores

7h - Visita a escolas e comércio do Barreiro

18h30 - Debate do Centro Acadêmico de Ciências do Estado da Faculdade de Direito e de Ciências do Estado da UFMG