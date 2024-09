Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, afirmou nesta terça-feira (24/9) que vai manter na equipe o videomaker Nahuel Medina, que agrediu um assessor do prefeito Ricardo Nunes (MDB) no fim do debate realizado pelo Grupo Flow em parceria com o Grupo Nexo, da Faculdade de Direito da USP, na noite de segunda-feira (23/9).

Marçal justificou que tiraria Medina da campanha só se o "PSDB tirar o Datena" e se Nunes retirar da equipe o marqueteiro Duda Lima, que levou um soco do videomaker.

Segundo o candidato, ele não concordou com a agressão e já "repreendeu duramente" o funcionário. "Já deixei condicionada a suspensão ou até a saída dele da campanha desde que o PSDB tire o Datena, que me agrediu, e o Duda Lima também saia da campanha automaticamente", afirmou.





"Se eles saírem, o Medina também vai sair, nem precisa me cobrar", completou Marçal. A declaração foi dada durante uma agenda dele nesta terça-feira, na Mooca, Zona Leste de São Paulo.

O coach ainda afirmou que não foi a equipe dele que começou a agressão. "Se você toca na integridade física de uma pessoa, você está pedindo por essa agressão", argumentou. Até o momento, não há gravações que mostrem que assessores de Nunes tenham começado a agressão. Vídeo divulgado pela campanha do prefeito mostra o momento em que Nahuel Medina dá um soco em Duda Lima. Confira:

O marqueteiro de Nunes levou seis pontos no rosto por conta do soco desferido contra ele. Duda Lima solicitou medida protetiva e pediu que o caso seja investigado.

Sobre a medida protetiva, Pablo Marçal disse que "se ele [Duda] não quer ficar perto do Medina, que ele não vá para o próximo debate".