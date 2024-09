Ausente da disputa em Belo Horizonte, onde apoia a candidatura do deputado estadual Mauro Tramonte (Podemos) à prefeitura da capital, o governador Romeu Zema (Novo) tem feito campanha para candidatos em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro, e no interior de Minas.

Somente em setembro, Zema esteve com Carol Sponza, candidata do Novo à Prefeitura do Rio de Janeiro, ao lado de quem gravou um vídeo, exibido nas redes da candidata no dia 5 de setembro. Em São Paulo, a agenda de campanha do governador também foi extensa neste mês.

Em Osasco (SP), no dia 9, ele apareceu em um vídeo ao lado do candidato do Novo à prefeitura local, Doutor Lindoso. De acordo com o candidato, o governador “gentilmente” foi ao município apoiar sua campanha. Zema também apareceu ao lado do candidato a prefeito em São Caetano do Sul pelo Podemos, Fábio Palácio, no último dia 10. Segundo Palácio, Zema estava em um encontro de empresários do ABC Paulista. Também gravou ao lado de Flávia Morando, candidata a prefeita de São Bernardo do Campo (SP) pelo União Brasil. O vídeo ao lado de Zema foi postado nas redes sociais da candidata no dia 10.

O governador apareceu ainda ao lado do Coronel Sardano (Novo), candidato a prefeito de Santo André (SP). De acordo com a postagem de Sardano, Zema participou de um almoço no município, no dia 10 de setembro, com candidatos e lideranças políticas da região. Zema foi ainda a Taubaté (SP), onde também gravou um vídeo ao lado do candidato a prefeito do Novo, Sérgio Victor. Nesta data, o governador também visitou uma unidade da Usiminas na cidade paulista.

Zema também gravou vídeos de apoio para diversos candidatos a vereador do Novo com o mesmo texto, mudando apenas o nome do apoiado.

Em Belo Horizonte, Zema ainda não apareceu nem no horário eleitoral e nem nas agendas públicas de Tramonte, cuja candidata a vice-prefeita é a ex-secretária de Planejamento e Gestão de seu governo, Luisa Barreto (Novo). Tramonte alega problemas na agenda do governador. A última aparição do chefe do EXecutivo mineiro ao lado de Tramonte e Luisa Barreto foi em agosto, na convenção que oficializou a aliança entre o Republicanos e o Novo. Na ocasião, Zema disse que iria “em qualquer lugar de Belo Horizonte” junto com os dois.

O cabo eleitoral que tem andado ao lado de Tramonte e aparecido no horário eleitoral é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (sem partido), adversário de Zema.

A ausência do governador da campanha do aliado refletiu na pesquisa Quaest divulgada no dia 18 de setembro, que aponta que 70% dos eleitores não sabem que Tramonte é apoiado por Zema. De acordo com o levantamento, apenas 11% dos eleitores identificaram Tramonte como o candidato apoiado por Zema, uma queda em relação aos 18% registrados na pesquisa anterior. Além disso, 8% dos entrevistados acreditam que o deputado estadual Bruno Engler (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é o apoiado por pelo governador.

O presidente do Novo na capital mineira, Frederico Papatella, disse que Zema é hoje a maior estrela do partido e sua presença nas campanhas não só em Minas Gerais como em outros estados tem sido requisitada. Segundo ele, o governador tem aproveitado sua viagens a trabalho para, nos intervalos, gravar vídeos com candidatos do Novo ou apoiados pela legenda. Na capital, a expectativa, afirma o dirigente, é que o partido, que hoje tem três vereadores, eleja cinco para a próxima legislatura.

Em BH, Papatella afirma que Zema gravou também vídeos de apoio aos candidatos do Novo a vereador e também para Tramonte, que deverão ser exibidos nos próximos dias, conforme a estratégia de marketing definida pela agência contratada pelo partido.

No interior do estado, Zema já apareceu pedindo votos para candidatos aliados em cidades como Divinópolis, Betim, Novo Cruzeiro, Diamantina, Uberlândia, Uberaba, Poços de Caldas e Camanducaia.

Em conversa com jornalistas do Grupo Bandeirantes publicada nesta terça-feira (24/09), Zema disse que já gravou para Tramonte, mas afirmou que o candidato à PBH não precisa de padrinhos. “A campanha do Tramonte não precisa de padrinhos políticos. Eu apoio e já gravei materiais para ele, mas ele é muito conhecido. E hoje a transferência de votos é uma coisa muito difícil”, afirmou o governador.