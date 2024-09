Em almoço com empresários em Belo Horizonte, nesta terça-feira (24/9), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), apresentou números de sua administração e respondeu a perguntas. Questionado sobre a polarização política, ele afirmou: “Não sou extremista, apenas não gosto da esquerda”.

Dentre os números apresentados por Zema, o governador destacou o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais. Em 2023, o estado fechou com o maior índice da série histórica, ultrapassando R$ 1 trilhão acumulado.

Zema ainda mostrou a taxa de desemprego do estado, que, no segundo trimestre deste ano, caiu de 6,3% para 5,3%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O governador também reafirmou a meta de atingir 1 milhão de vagas formais criadas em Minas Gerais até 2026.

“Lembrando que quando se cria emprego formal, de carona vem muitos empregos informais. A maioria das regiões de Minas hoje já está com pleno emprego. Muitos de vocês (empresários), devem estar enfrentando dificuldades para contratar determinado tipo de mão de obra. Gosto de dizer que é um problema bom. Só fica sem trabalhar, quem não quer trabalhar”, disse.

Presidência em 2026

O governador avalia a possibilidade de se candidatar à presidência da República em 2026. Em evento com empresários na segunda-feira (23/9), Zema disse que vai apoiar o candidato que vier do grupo de governadores de direita e centro-direita do Sul e Sudeste. “Esse nome pode ser qualquer um daqueles que estão no grupo, inclusive meu nome", avaliou o governador.

Dentre os governadores, o favorito é Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), apadrinhado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Contudo, outros nomes como o do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e o do Paraná, Ratinho Jr (PSD), também despontam como viáveis.

“Nós, governadores de centro-direita, temos um grupo. Temos tentado trabalhar em conjunto para que esse grupo em 2026 venha a apoiar um único nome, que as pesquisas também apontarão qual será o mais viável. Fui o primeiro a dizer: 'Vocês podem contar comigo independentemente de qual nome for'”, declarou.