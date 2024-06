Governador Romeu Zema foi a Goiás participar de eventos políticos do Novo no estado

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), fez um aceno à possibilidade de montar uma chapa para as eleições presidenciais de 2026 com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil). O mineiro foi ao estado vizinho para participar do lançamento das pré-candidaturas do seu partido para os pleitos municipais deste ano e outros eventos políticos.

O mineiro se dispôs a conversar com Caiado "para fazer frente à esquerda", disse em entrevista ao jornal Opção.

"Fico muito satisfeito porque nós, governadores de centro-direita, Caiado [Goiás], Tarcísio [São Paulo], Ratinho [Paraná], Riedel [Mato Grosso do Sul], Mauro Mendes [Mato Grosso] e eu temos conversado no sentido de que esse grupo venha a apoiar um nome. Se nós unirmos forças, apoiarmos um nome, é bem provável que a centro-direita tenha um nome plenamente viável para 2026”, disse durante um evento para empresários goianos.



Com a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), os dois governadores são alguns dos nomes fortes para liderar a extrema direita. Outros nomes cotados são o do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL).

Na visita a Goiás, Zema destacou que o partido busca eleger ao menos 40 prefeitos nas eleições deste ano. Em 2020, apenas um candidato do Novo foi eleito para o Executivo municipal, Adriano Silva em Joinville, Santa Catarina.