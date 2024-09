A ação se baseia em um vídeo compartilhado nas redes sociais por Rousseff, no qual o candidato sugere que a pastora estaria trocando seu apoio político pela exibição do programa. Daniela alega uso indevido de sua imagem e requer a remoção do vídeo, além de R$ 30 mil em danos morais.

Roussef afirmou que a exibição do programa, feria a laicidade estatal e o estatuto da Empresa Mineira de Comunicação, controladora da Rede Minas, que proíbe a divulgação de conteúdos de cunho político, ideológico ou religioso. “É uma baita coincidência: o diretor da Rede Minas, ex-coordenador do MBL, aprovar a inclusão de um programa inspirado em uma pastora apoiadora do bolsonarismo e que já participou ativamente de atos golpistas. Alguém está ganhando alguma coisa com isso, e não é o povo mineiro”, disse na época.