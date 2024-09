A deputada federal Duda Salabert (PDT), candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), voltou a prometer a despoluição da Lagoa da Pampulha em até dois anos de mandato. Nesta terça-feira (24/9), a parlamentar fez uma caminhada pelo cartão postal da capital mineira ao lado de candidatos à Câmara Municipal pelo PDT e técnicos da Universidade Federal de Minas Gerais.

A proposta de Duda Salabert é melhorar a qualidade da água da lagoa de forma “considerável” em até dois anos. Segundo a candidata, a Pampulha é importante para movimentar a economia e a cultura local.

“No primeiro dia de mandato, nós vamos aferir a qualidade da Lagoa da Pampulha e colocar em um cartaz na porta da Prefeitura. Dois anos depois, vamos aferir novamente e vamos publicar. Se não tiver melhorado consideravelmente, eu renuncio ao cargo de prefeita de Belo Horizonte. A lagoa é subutilizada do ponto de vista cultural e de lazer, justamente porque não tem como montar um restaurante, um bar, do lado de uma lagoa fedendo. A lagoa está em seu estado terminal”, disse.

A candidata também voltou para apontar para uma possível “máfia da Lagoa da Pampulha”, que estaria lucrando com os sucessivos contratos firmados para a despoluição do corpo d’água. Ele ainda ressalta que a prefeitura precisa cobrar da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) as obras estruturantes.

“O que falta é o prefeito colocar a Lagoa da Pampulha na sua prioridade. Mais que a metade do lucro da Copasa vem de Belo Horizonte, então a prefeitura tem ferramentas e força política suficientes para obrigar as obras estruturantes já acordadas. Por que não há movimento político para isso? Porque possivelmente há uma máfia”, declarou Duda Salabert.