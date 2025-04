Em um evento com a Associação dos Moradores do Bairro Belvedere (AMBB), na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) garantiu, neste domingo (13/4), que não vai paralisar obras de mobilidade no bairro.

“As pessoas querem a obra, porque elas entendem, assim como a prefeitura, que essas obras estruturantes têm que acontecer em qualquer bairro de Belo Horizonte. E aqui no Belvedere não é diferente. Já tem um gargalo muito grande no Belvedere, tanto para a saída quanto para a entrada do bairro. E o trânsito aqui é meio caótico, então essa obra estruturante se faz necessária”, disse.

Durante o evento, o prefeito também afirmou que, a cada uma árvore retirada durante a obra, a prefeitura irá "replantar quatro no lugar". O alargamento do viaduto sobre a BR-356 foi alvo de críticas de moradores que alegaram que a expansão da pista causaria a supressão da vegetação no local.

“Se a gente tirar de 50 árvores, a gente vai plantar 200. Se a gente tirar 200 árvores, a gente vai plantar 800 árvores aqui mesmo na região. Então, a gente consegue dessa forma tanto fazer a obra no projeto inicial e agradar também aqueles que estavam preocupados, querendo saber se haverá ou não desmatamento nessa região para que a obra seja feita”, explicou Damião.

Ainda de acordo com o prefeito, a obra continua com o projeto inicial. “Nós tentamos, numa outra conversa anterior com moradores aqui da região, criar uma segunda opção (de projeto). Buscamos essa segunda opção, mas essa segunda opção ela se tornou inviável porque o corte que ia fazer no orçamento a empresa que ganhou a licitação não ia querer continuar (com a obra). Então, para fazer um novo projeto, para poder fazer tudo novamente, ia demorar muito tempo. O povo não aguenta mais e eles querem essa obra e a gente vai voltar ao projeto inicial, fazer a obra e atender todo mundo”.

