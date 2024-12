Obras para melhoria do transito no Belvedere e Vila da Serra vão custar R$ 200 milhões

As obras de ampliação e instalação de novas faixas de tráfego no Trevo do BH Shopping começarão em janeiro de 2025. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smobi), a obra no Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul da capital mineira, prevê melhorias no tráfego da interseção da MGC-356 com a Avenida Raja Gabaglia.

Os canteiros de obras já foram montados na via, mas, segundo o secretário da pasta Leandro Pereira, as obras começarão apenas em janeiro devido ao período de festas. Em outubro, A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou pelo Diário Oficial do Município (DOM) que as obras começariam em novembro de 2024, mas houve um atraso. Agora, a previsão é que os trabalhos sejam finalizados em janeiro de 2026, melhorando a mobilidade urbana da região, além de tornar a cidade mais segura e acessível.

"A cidade é grande, então é preciso fazer uma grande intervenção. Estão tentando fazer um plano que caiba toda a cidade. Para uma metrópole, como BH, esse tipo de obra trás transtorno, mas também benefícios. Obviamente, a gente tem um transtorno enquanto tá sendo realizado as obras, mas quando a gente consegue concluir, a gente vê uma melhora significativa", diz o secretário municipal.

Atualmente, a região que liga BH à Nova Lima recebe cerca de 15 mil veículos por dia e registra engarrafamentos em vários períodos. A principal reclamação de quem precisa trafegar pelo local é o congestionamento fora do horário de pico, pois o nó no trânsito se estende por quase todo o dia. O grande fluxo de veículos ocorre em função do crescimento no Vetor Sul de BH, aliado à expansão imobiliária na Região de Nova Lima, na Grande BH, que faz divisa com o Bairro Belvedere.