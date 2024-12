Um jovem, de 22 anos, foi preso por alugar uma motocicleta para fazer o transporte de drogas da cidade de Governador Valadares para Conselheiro Pena, no Vale do Rio Doce, na madrugada desta sexta-feira (20/12).





A Polícia Militar chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Os agentes montaram uma operação no quilômetro 84 da BR-259 para abordar a motocicleta Titan de cor preta.





O veículo ocupado por dois indivíduos foi avistado e a polícia deu ordem de parada, que foi ignorada pelo motociclista. Depois de poucos metros de perseguição, o condutor estacionou o veículo.





Com o motociclista de 22 anos, a polícia localizou uma sacola plástica com duas barras de crack e cocaína. No bolso da calça, a PM encontrou um cigarro de maconha e R$ 150.

Questionado, o rapaz alegou ser usuário de maconha. Ele disse que é a segunda vez que aceitou fazer o transporte de drogas de Governador Valadares para a cidade de Conselheiro Pena e que alugou a moto de um amigo para fazer o serviço.





Ainda de acordo com o jovem, ele receberia R$ 250 pelo transporte, sendo R$ 150 foram pagos adiantado e o outros R$ 100 seriam pagos no momento da entrega. Ele não soube dizer quem era o proprietário das drogas e quem receberia o produto em Conselheiro Pena.





O passageiro, de 29 anos, afirmou que não sabia do crime e ficou calado. Os dois receberam voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado do Detran. Os homens foram conduzidos para a Polícia Judiciária de Conselheiro Pena.