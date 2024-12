Quatro homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (20/12) em uma operação contra o contrabando de cigarros no bairro Jardim Piemonte, em Betim, na Região metropolitana de Belo Horizonte.





Segundo informações iniciais da Polícia Militar, os agentes receberam informações anônimas de que indivíduos estavam usando um galpão na rua Petrobras para contrabandear uma carga de cigarros.





No local, a polícia encontrou dois caminhões. Um deles estava carregado com 723 caixas de cigarros, totalizando aproximadamente sete milhões de cigarros. O segundo estava carregado com cerca de seis toneladas de tabaco.

Um veículo Fiat Mobi branco, aparelhos celulares e dinheiro em espécie também foram apreendidos.





Depois de ser finalizada, a ocorrência será encaminhada para a Polícia Federal e os materiais apreendidos serão encaminhados para a Receita Federal.

