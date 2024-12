Um idoso, de 74 anos, morreu em um ataque de abelhas na zona rural do município de Capitão Enéas, no Norte de Minas, nessa quinta-feira (19/12).





Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do homem.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima acompanhava um serviço de roçada na fazenda quando foi atacado pelas abelhas.

O idoso tentou se defender do ataque entrando em uma caixa com água, mas morreu no local.





A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e o corpo foi encaminhado pela funerária ao IML de Montes Claros.

