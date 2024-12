“Com o coração a mil”. É assim que Andressa Fernanda Gurgel Paranhos de Faria descreve como está se sentindo ao realizar um sonho antigo nesta terça-feira (19/12). Às 20h em ponto ela se casou com Fábio Renildo Ferreira da Silva, seu companheiro há 20 anos. A cerimônia foi realizada na réplica da Matriz de Santo Antônio - a igreja original é de Tiradentes. A pequena igreja faz parte da decoração “Natal Mineiridade”, e está localizada na praça de eventos do Minas Shopping.

Tudo começou quando Andressa se “encantou” com a decoração de Natal do shopping, onde trabalha há 4 anos na equipe de limpeza, e comentou com algumas pessoas um desejo: “Pela decoração de Natal bateu aquele sonho de casar, que estava escondido lá dentro do meu coração”. Andressa e Fábio nunca se casaram por “falta de oportunidade”. Eles se conheceram no mesmo bairro em que moravam, quando Andressa tinha apenas 13 anos. Hoje os dois têm três filhos juntos.

Pequena igreja faz parte da decoração "Natal Mineiridade" de Shopping Phillipe Guimara?es

Ao compartilhar sua história com a equipe do Minas Shopping, ela não imaginava que o sonho se tornaria real. “Parece que estou sonhando desde o dia que me chamaram e contaram, estou sonhando acordada”, declarou Andressa.

O Minas Shopping explicou que se uniu a parceiros do setor para realizar os detalhes casamento: cerimonial, padre, vestido de noiva, ternos, noite de núpcias, maquiagem, decoração com flores, tapete vermelho, buquê, música ao vivo, filmagens e fotos. “Tudo que um Dia de Noiva requer e toda noiva merece”, destaca a gerente de Marketing do Minas Shopping, Ana Paula Alkmim.

Após o "sim", os noivos e convidados serão recebidos no restaurante Coco Bambu, também parceiro da iniciativa, para um momento de confraternização. “Estou muito ansiosa. Minha expectativa é continuar minha união com meu marido e criar nossos filhos, mas agora oficialmente casados”, finalizou Andressa.





*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos