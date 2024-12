Ambulância destruída após homem atear fogo no veículo

Câmeras de segurança da Santa Casa de Ponto Chique, no Norte de Minas, registraram o momento em que um homem de 40 anos ateou fogo em duas ambulâncias na noite dessa quarta-feira (18/12). Nas imagens, o suspeito aparece com um galão de gasolina, jogando o líquido sobre os veículos antes de incendiá-los.





Funcionários do hospital e policiais militares controlaram as chamas usando extintores. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, e os danos foram restritos às ambulâncias.





Após o incêndio, a Polícia Militar realizou buscas na cidade e na zona rural, localizando o homem pouco tempo depois. Ele estava portando um facão e carregava ainda o galão de combustível usado no crime.





De acordo com os policiais, o suspeito confessou a autoria do incêndio. A mãe dele relatou que o filho ficou nervoso ao não conseguir que sua filha fosse transportada para Pirapora, cidade vizinha, onde deveria realizar um exame de ultrassom.





Segundo a mulher, o homem faz uso de medicamentos controlados devido a problemas psicológicos, o que pode ter agravado a situação.





Fogo quase se alastrou para o hospital

Os ataques ocorreram na garagem da Santa Casa, onde uma das ambulâncias estava estacionada, e na frente da unidade, onde o segundo veículo foi incendiado.





As chamas foram rapidamente controladas, evitando que outros veículos ou estruturas do hospital fossem atingidos. A direção da unidade ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido.





O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de Januária, onde deverá responder por dano ao patrimônio público e outros crimes relacionados ao incidente.