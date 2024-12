Caso aconteceu em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro

Um idoso de 80 anos precisou ser salvo pelo Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, após passar mal enquanto lavava a caixa d’água de sua casa.



O caso aconteceu nesta quarta-feira (18/12), na região central de Ituiutaba. Enquanto o idoso, no alto do telhado de sua casa, fazia a limpeza, o calor intenso dentro da caixa d’água de PVC fez com que o homem sentisse tonturas.



Isso impediu que ele descesse do telhado, a uma altura de aproximadamente a 5 metros.



Os bombeiros acessaram o local com equipamentos de segurança e auxiliaram o idoso a sair da caixa d'água. Foi feita a aferição dos sinais vitais para ter certeza de que ele estava bem, apesar do susto.





Em comunicado, os militares apontarem que, para trabalhos em altura, é necessário tomar medidas de segurança para que quedas sejam evitadas, "inclusive certificando-se que esteja em condições plenas de saúde".

