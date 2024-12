Os garimpeiros ilegais agiam no Rio Gualaxo do Sul, em Furquim, distrito de Mariana

Uma lavra ilegal, no distrito de Furquim, Mariana, na Região Central de Minas Gerais, foi fechada nessa quarta-feira (18/12), pelo Batalhão de Meio Ambiente da Polícia Militar. Dois homens, que se apresentaram como garimpeiros, foram presos.





Já havia suspeitas sobre a atividade no local, no Rio Gualaxo do Sul, o que foi reforçado por uma denúncia recebida na véspera. A partir daí, foi montada uma operação pela PM.





Estrategicamente, os policiais percorreram o rio no sentido inverso ao curso natural da água, surpreendendo os dois garimpeiros.





No local, havia uma balsa de fabricação caseira, equipada com bomba de sucção e recalque. Também, acoplada à balsa, uma caixa de areia com bica, que possibilita o processo de operação, com o recolhimento do material do rio, e a separação do ouro encontrado.

Segundo os policiais do Meio Ambiente, na operação de garimpo de ouro, um mergulhador com tubo de oxigênio mergulha com o mangote de sucção. Na balsa fica o outro garimpeiro. Ele é o responsável pela separação da areia e do ouro na peneira.





A areia é devolvida ao rio, sem qualquer tipo de tratamento, o que provoca aumento da turbidez, o que suja a água. Havia vazamento de óleo na balsa poluindo o rio.





Os garimpeiros disseram aos militares que retiram de 25 a 30 gramas de ouro do local por semana. Os dois disseram, ainda, que prestavam serviço para uma empresa, mas não revelaram o nome.





Todo o equipamento foi apreendido: uma balsa, um conjunto de motores a diesel, um compressor de ar, chupeta para mergulho, caixa de areia, um mucafo, dois mangotes, oito carpetes, uma maraca.





Foi aplicada uma multa de R$ 85.167.73. Os garimpeiros foram levados para o Quartel da PM.





A atividade de garimpo não regulamentada é crime ambiental, previsto nos artigos 55 e 60 da Lei 9.605/98. É também crime de usurpação de bem mineral pertencente à União previsto no artigo 2º da Lei Federal 8176/91.

