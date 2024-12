No Palácio da Liberdade, peças de 3m foram feitas a partir de um modelo original, de 30cm, criado pela artesã Anísia Santos, do Jequitinhonha

Dezembro chega e muda o cenário em residências, igrejas católicas, espaços públicos, e, principalmente, no coração dos mineiros. É tempo de arrumar os espaços para a montagem do presépio, esperar pelo nascimento de Jesus, na noite de 24 para 25, reunir a família. Com todo capricho, mineiros de várias gerações se dedicam a modelar as montanhas, fazer a gruta para a sagrada família, marcar o caminho dos reis magos e deixar um campo vasto para os pastores e os animais. Está chegando o Natal!



Em Minas, a tradição se mantém muito viva, com circuitos para visitação (veja o quadro), presépios de todos os tamanhos e até um cadastro do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) para participação de municípios e orientação aos moradores e turistas. À medida que os gestores municipais mostram os locais de visitação, os interessados podem fazer seu roteiro, com muitas opções nesta temporada, alguns monumentais, como o de Grão Mogol, na Região Norte, considerado o maior presépio permanente do mundo a céu aberto, e o de Uberaba, no Triângulo, com animais reais. Na Praça da Liberdade, toda decorada para o Natal da Mineiridade, há outro gigantesco bem diante do Palácio da Liberdade.

Presépio do Santuário Nossa Senhora de Fátima, feito pelas mãos de dona Alda Borges Parreiras: "É como se Deus tivesse me escolhido" fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS



Antes de iniciar sua visita, caro leitor, é importante ver o presépio como um local de fé e respeito, e não simplesmente um canto com imagens de santos. “O presépio inspira cuidado. Cuidado com o ser humano, cuidado com a natureza. Permite o acesso a todos. O primeiro a fazer um presépio foi São Francisco de Assis, e, num lugar que teria tudo para ser o pior, pelas condições adversas, acabou se transformando no melhor”, explica o padre Fernando Lopes Gomes, reitor do Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, na Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul de BH.



No adro do Santuário Nossa Senhora de Fátima, se encontra um presépio feito com amor e talento pelas mãos de dona Alda Borges Parreiras, que comemorou 84 anos na quinta-feira (12/12). “Eu me senti muito inspirada, como se Deus tivesse me escolhido. O presépio nos acalma, traz uma sensação de paz muito grande, de bem-estar”, conta dona Alda, residente em Bonfim, na Região Central de Minas.



Criado e executado em 2018, com material reciclável, o presépio de dona Alda já esteve em exposição em Bonfim, e agora chega a BH. “Usei cabo de vassoura, canos, baldes, colchas velhas e muito mais”, diz dona Alda, que, curiosamente, nunca tinha se dedicado à arte de fazer presépios. O resultado agradou o reitor do santuário, o padre Fernando, certo de que esse “cenário bíblico” traduz o bem o espírito do Natal. No espaço do adro do templo, podem ser vistos a família de Nazaré, pastores, os reis magos, anjos e os animais: camelo, jumento, vaca, ovelha e o galo.

Presépio do Santuário Nossa Senhora de Fátima Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS

MAGIA DO VALE

Também na Região Centro-Sul de BH, na frente do Palácio da Liberdade, moradores e visitantes contemplam um presépio de grandes dimensões, dentro do Natal da Mineiridade, que traz a decoração patrocinada pela Cemig. As peças com 3 metros de altura, cada uma, foram criadas a partir de um modelo original, com 30 centímetros, feito pela artesã Anísia Lima de Souza Santos, de 53, da comunidade rural de Poço D’Água, em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha. “Estar aqui é uma alegria muito grande, na verdade, tem ‘importância gigantesca’, pois apresentamos a arte do Vale, nossas tradições. Fiz meu presépio com argila pintada, que foi recriado (“Ficou idêntico!”, observa Anísia) em isopor e fibra de vidro”, disse Anísia, feliz com a oportunidade para valorizar o trabalho artesanal da terra natal.



Já em Uberaba, na Região do Triângulo, salta aos olhos um orgulho para os moradores. Considerado o maior de Minas Gerais, o presépio da Paróquia São Geraldo Majela está aberto à visitação. A representação do local do nascimento de Jesus Cristo foi montada por cerca de 60 voluntários sob a coordenação do padre Fabiano Roberto. "Recebemos, há alguns anos, o título de maior presépio de Minas. E neste ano há uma novidade. Os visitantes podem entrar no espaço e fazer uma imersão por um caminho indicado. Peço aos que chegam para fazer duas experiências: de ser uma peça no presépio e que não seja apenas uma visita ou um tirar de fotos. Que você, ao entrar aqui, caminhe e recorde a pobreza e a simplicidade de Jesus, que não teve um lugar digno para nascer", conta o padre Fabiano Roberto.



O presépio conta com alguns animais ‘reais’. "Temos um viveiro com pássaros, um lago com carpas e a grande novidade esse ano, que é um galinheiro que fica na altura das crianças, com alguns patos, pintinhos e galinhas. Todos os animais são cuidados por nós, da paróquia."



O padre contou que a tradição de montar o presépio em escala maior foi iniciada em 2015. "Foi por influência de minha avó paterna, que ainda é viva e, desde aquele ano, participo da montagem. Temos um belo trabalho de marcenaria, com ricos detalhes de paisagismo, adornado por peças de artesanato", informou o religioso.





Considerado o maior de Minas Gerais, o presépio da Paróquia São Geraldo Majela, em Uberaba, permite que os visitantes passeiem pela montagem PARÓQUIA SÃO GERALDO MAJELA/DIVULGAÇÃO

IMAGENS DE PEDRA

Em Grão Mogol, no Norte de Minas, o cimento, o ferro e a pedra-sabão dão forma às 20 esculturas, em tamanho natural, que ficam no entorno da sagrada família – José, Maria e Jesus. Ocupando área de 3,6 mil metros quadrados, o Presépio Natural Mãos de Deus, inaugurado em 2011, se destaca na bela paisagem da Cordilheira do Espinhaço. As peças são de autoria do escultor Antônio Silva Reis e do artista plástico Edson Novais.



O presépio foi construído por Lúcio Bemquerer, falecido em 2021, que deixou um legado importante na cidade nascida no tempo da exploração dos diamantes. O benemérito doou o presépio à Arquidiocese de Montes Claros, ficando a gestão a cargo da Paróquia Santo Antônio. No espaço considerado “ecumênico”, há pessoas contemplando as imagens, outras meditando ou passeando. Grão Mogol fica a 551 quilômetros de BH e a 140 quilômetros de Montes Claros.

Cimento, ferro e pedra-sabão dão forma às 20 esculturas, em tamanho natural, no Presépio Mãos de Deus, emoldurado pela Cordilheira do Espinhaço, em grão mogol GRAOMOGOLCLICKS /DIVULGAÇÃO



CIRCUITOS

Bem perto de BH, e com um Circuito de Presépios que encanta os mineiros, a cidade de Santa Luzia já inaugurou a 19ª edição de uma iniciativa muito esperada. No total, são 26 endereços de residências, igrejas, capelas, restaurante, a sede da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e o Mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de Macaúbas, que completa 310 anos.



Também no Serro, no Vale do Jequitinhonha, há o Circuito de Presépios, com a visitação que começará no próximo dia 15 e irá até 7 de janeiro. “Há famílias que retiram todos os móveis da sala para fazer o presépio. E algumas dessas pessoas são da quarta geração”, afirma a secretária Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio, Grasielle Reis. No total, são 13 endereços na sede e nos distritos.



Conforme o Iepha-MG, os presépios estão presentes nas casas desde o século 18, muitos deles montados nos chamados oratórios-lapinha. Então, para valorizar esse patrimônio, apresentar experiências e preservar a tradição, o instituto abriu um cadastro, que ficará aberto até 31 de dezembro, favorecendo a visitação. As informações se encontram disponíveis no Portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br), incluindo, além de endereços, os locais com iluminação natalina nas ruas, presença do Papai Noel e outros elementos típicos da época.



Nessa nona edição realizada pelo Iepha, os municípios podem preencher o cadastro do Circuito de Presépios e Lapinhas em formulário disponível no Portal Minas Gerais, com oportunidade de pontuação no Programa ICMS Patrimônio Cultural Exercício 2025. (Colaborou Renato Manfrim – Especial para o EM) n



SERVIÇO

• Informações sobre cadastramento de presépios e endereços (residências, capelas etc.) para visitação: Portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br)

• Presépio do Palácio da Liberdade, que faz parte do Natal da Mineiridade, na Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de BH. Até 23 de dezembro, de segunda a sexta-feira, das 16h às 22h, e sábados e domingos, das 14h às 22h.

• Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora de Fátima, com um presépio no adro e outro interno. Praça Carlos Chagas (Praça da Assembleia), no Bairro Santo Agostinho. Todos os dias, das 9h às 22h.

• Presépio Natural Mãos de Deus, em Grão Mogol, no Norte de Minas. Endereço: Rua Hilário Marinho, s/nº, no Centro da cidade. Horário de visitação: Segunda (das 8h às 12h), terça (das 8h às 12h e de 15h às 20h), quarta e quinta (das 8h às 16h e das 17h às 21h), Sexta (das 8h às 21h), sábado (das 8h às 16h e das 17h às 20h) e domingo (das 8h às 11h e das 13h às 18h).

• Presépio da Paróquia São Geraldo Majela, em Uberaba, na Região do Triângulo. Rua Francisco Munhoz Lopes, 355, no Bairro Alfredo Freire. Horários de visitação: segunda a sábado (das 8 às 12h e de 14h às 22h); domingo após as missas das 8h, 10h e 19h.

• Circuito de Presépios de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os passaportes (para visitação) podem ser retirados na Secrtaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Direita, 755, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações pelo telefone (31) 99187-6464 ou pelo e-mail cultura@santaluzia.mg.gov.br.

• Circuito de Presépio do Serro, no Vale do Jequitinhonha: informações no Instagram @experimenteserro

