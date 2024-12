O tempo volta a ficar mais estável em Minas Gerais a partir desta quinta-feira (19/12). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a redução da formação de nuvens de chuva no estado acontece devido ao encerramento da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Em Belo Horizonte, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de precipitações ao longo da tarde. A temperatura mínima prevista é de 16ºC e a máxima de 31ºC. Já a umidade relativa do ar mínima deverá ficar próxima a 40%.





Segundo o Inmet, a ZCAS é um dos principais sistemas meteorológicos causadores de chuva nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do país. O fenômeno acontece entre o fim da primavera e o verão, por isso, entre novembro e fevereiro, com a formação do corredor de nuvens há registro de grandes volumes de chuva.





“Em algumas localidades, o total de chuva pode chegar a cem milímetros, ou superar este valor, ao final de cada evento. Vale lembrar que também é possível observar os primeiros episódios do sistemas já no mês de outubro”, aponta o instituto.





Mesmo com o início da redução das chuvas de tempestade, 462 municípios mineiros estão em alerta de perigo potencial para precipitações intensas até as 10h de hoje. Durante o alerta, é previsto acumulado de até 50 milímetros por dia e ventos intensos de até 60km/h.





Os moradores das regiões da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitinhonha, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Metropolitana de BH, Central e Norte poderão ser afetados. No entanto, ainda segundo o aviso emitido pelo Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.





Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Belo Horizonte





Quinta-feira (19/12): Céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada. Temperatura máxima prevista de 31ºC e mínima de 16ºC.





Sexta-feira (20/12): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 32ºC e mínima de 17ºC.





Sábado (21/12): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 29ºC e mínima de 18ºC.





Confira a previsão do tempo para os próximos dias em Minas Gerais





Quinta-feira (19/12): Céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Rio Doce, Mucuri, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Central Mineira. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Possibilidade de chuva isolada na Metropolitana de Belo Horizonte e Zona da Mata. Temperatura máxima prevista de 36ºC e mínima de 10ºC.





Sexta-feira (20/12): Céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Central Mineira, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste e Campo das Vertentes. Demais regiões, céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 36ºC e mínima de 12ºC.





Sábado (21/12): Céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Oeste, Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões, céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperatura máxima prevista de 36ºC e mínima de 13ºC.





Confira recomendações da Defesa Civil durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.



Atenção especial para áreas de encostas e morros.



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH

A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.

Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.