Três pessoas morreram e duas ficaram feridas na madrugada desta quinta-feira (19/12) em um acidente na BR-474, na altura da cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.





Segundo o Corpo de Bombeiros, uma cratera se abriu na rodovia e ‘engoliu’ dois carros.

Em um dos veículos, estava apenas o condutor, que conseguiu sair logo após o acidente. O outro carro estava soterrado, com cinco vítimas presas às ferragens. Três dessas vítimas foram retiradas com vida e encaminhadas ao hospital de Ipanema, mas uma delas morreu pouco depois do resgate. As outras duas vítimas foram retiradas já sem vida.

18/12/2024 - 21:39 BH: músico consegue fazer ladrão devolver relógio de luxo

19/12/2024 - 04:00 Álcool e volante, a mistura que pode acabar com a festa

19/12/2024 - 05:58 Dois são presos por roubo de entregas de Natal na Grande BH Leia mais

A cratera se abriu depois da forte chuva que atingiu a região da cidade de Ipanema. A pista está interditada.





Os trabalhos de escavação e desencarceramento se estenderam pela madrugada. Além dos bombeiros, a Brigada Municipal de Astolfo Dutra, Polícia Militar e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam a ocorrência. A perícia de Caratinga também foi acionada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia