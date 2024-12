Um idoso de 70 anos, motorista de um carro de passeio, morreu na noite dessa quarta-feira (18/12) depois de bater de frente com um caminhão. O acidente aconteceu no quilômetro 154 da BR-474, em Piedade de Caratinga. Outras três pessoas morreram na mesma rodovia por causa de uma cratera na pista.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), Sebastião Martins da Silva, que residia em Piedade de Caratinga, seguia no sentido Caratinga. No entanto, perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e bateu no caminhão.

A batida foi muito forte e destruiu completamente a frente do veículo dirigido por Sebastião. O motorista do caminhão e a passageira, nada sofreram.

Outra tragédia na mesma rodovia

O trecho do quilômetro 85 da BR-474 em Ipanema, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, está interditado devido a uma cratera aberta na madrugada desta quinta-feira (19/12). O desmoronamento da estrada “engoliu” dois carros, causando a morte de três idosas e deixando outras três pessoas feridas. De acordo com a Polícia Civil (PCMG), não há previsão de liberação da via.

O delegado da PC de Ipanema Alfredo Serrano orienta que as pessoas que trafegam de Minas Gerais sentido Espírito Santo busque rotas alternativas, pois a BR-474 “segue interditada e sem previsão de liberação”. Ele informou, ainda, que o acidente foi causado pelas fortes chuvas registradas na noite de ontem.