Estão abertas as inscrições para a seleção de projetos artísticos e culturais para a edição de 2024 do Carnaval da Liberdade. O Governo de Minas e a Cemig divulgaram, nesta terça-feira (17/12), um chamamento público para o setor cultural de Minas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20 de janeiro.

Os projetos aprovados serão patrocinados pela Cemig e farão parte das atrações do carnaval de 2024, além de se estenderem a outros meses do ano. Ao todo, serão destinados cerca de R$ 11 milhões para os projetos selecionados.

Neste ano, o Carnaval da Liberdade contou com R$ 8,9 milhões investidos em 33 projetos espalhados por 15 cidades. Foram 288 inscrições ao todo, com os seguintes municípios contemplados: Belo Horizonte, Contagem, Diamantina, Divinópolis, Itapecerica, Itaúna, Juiz de Fora, Ponte Nova, Paracatu, Sabará, Teixeiras, Tiradentes, Tiros, Três Pontas e Uberlândia.





Passo a passo

Podem participar da seleção projetos relacionados a blocos, festas de carnaval, escolas de samba, blocos caricatos e outras iniciativas que ocorrerão durante os dias de folia. Também serão aceitas propostas que aconteçam fora do período de carnaval, mas que tenham ligação direta com o tema, como oficinas, cursos, festas e pré-produção carnavalesca, entre outras atividades.

Vale lembrar que é necessário estar devidamente inscrito na Lei Estadual de Incentivo à Cultura (Leic) e autorizado para captação e recebimento dos aportes no exercício de 2025, além de apresentar a autorização para captação do projeto (Certificado de Aprovação – C.A.) no momento da assinatura do contrato.

Os projetos devem ser cadastrados no site da Cemig, onde o interessado preencherá um formulário detalhando as ações propostas na iniciativa. Os aprovados irão compor um banco de atrações para o carnaval.

Posteriormente, a companhia decidirá os valores a serem repassados a cada projeto, com base na avaliação e na classificação de cada proposta nas etapas de seleção.