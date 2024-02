Quando Come se Lambuza é um dos blocos patrocinados pela Cemig no Carnaval da Liberdade

O Carnaval da Liberdade Cemig 2024 contempla investimentos de R$ 8,9 milhões em 33 projetos, distribuídos em 15 cidades. Os municípios contemplados são: Belo Horizonte; Contagem; Diamantina; Divinópolis; Itapecerica; Itaúna; Juiz de Fora; Ponte Nova; Paracatu; Sabará; Teixeiras; Tiradentes; Tiros; Três Pontas; Uberlândia.

A seleção de projetos foi realizada a partir de edital aberto pela Cemig, que contou com a inscrição de 288 projetos.

Blocos e escolas de samba em BH

Em Belo Horizonte, a Cemig está patrocinando 11 blocos de rua, que devem atrair cerca de 1,5 milhões de foliões.

Um desses blocos é o Chama O Síndico, um dos mais tradicionais da cidade, que contará com uma grande ação da Cemig saindo na quarta-feira (7/02), e arrastando um público previsto de mais de 100 mil pessoas. Outros dois blocos tradicionais patrocinados pela Cemig são a Banda Mole, bloco carnavalesco criado em 1975, e o Baianas Ozadas que este ano homenageará a banda baiana Ara Ketu.

A Cemig patrocina também o Quando Come Se Lambuza, que em sua última edição contou com mais de meio milhão de pessoas pelo centro de BH. E esse ano promete ser ainda mais especial, com um cortejo em comemoração aos 10 anos do bloco.

O bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, por sua vez, é menor em público, mas tem uma mensagem especial. Trata-se de um bloco inclusivo, feito por pessoas dentro do espectro autista, com síndrome de down, cadeirantes e outras deficiências, e que faz um carnaval para todos.

A Cemig também patrocina o bloco afro Magia Negra, o Seu Vizinho, diretamente do Aglomerado da Serra, o Tchanzinho, que representa a Zona Norte de BH, e o Lua de Crixtal, homenageando os 60 anos da Xuxa.

Para quem é mais zen a dica é o Pena de Pavão de Krishna, inspirado na cultura indiana, que canta mantras e pinta todo mundo de azul. Já o Leão da Lagoinha traz em seu nome um dos redutos do samba, da boemia e do carnaval mineiro.

A Cemig também patrocina duas escolas de samba – Cidade Jardim e Canto do Alvorada. A Cidade Jardim é a mais antiga escola de samba de Belo Horizonte e já conta com 18 vitórias nos desfiles oficiais. Já o Canto da Alvorada está completando 45 anos de fundação e vai homenagear os 100 anos da passagem da caravana modernista por Minas Gerais.

Novidade na capital mineira

Abrindo os trabalhos do carnaval da capital, a Cemig patrocinou o Ensaio Geral ocorrido nos dias 13 e 14 de janeiro, que testou a nova sonorização do carnaval de Belo Horizonte. Em ambos os dias, compareceram cerca de 100 mil foliões.

Com a sonorização testada e aprovada pelos blocos e pelo público, a Cemig vai investir mais de R$ 1,5 milhão no projeto durante o carnaval.

Essa novidade vai contemplar a Avenida dos Andradas do sábado à terça-feira, e a Avenida Amazonas de domingo à terça-feira, sendo 14 blocos. Confira a programação dos blocos que vão desfilar nessas avenidas aproveitando a nova sonorização.

Bloco Baianas Ozadas homenageia em 2024 a banda baiana Ara Ketu com o apoio da Cemig Netun Lima

Local do desfile: Av. dos Andradas, na altura do número 3560 ao número 4000

10/2 – Sábado

Tchanzinho Zona Norte - 8h às 14h

Volta Belchior - 14h às 20h

11/2 - Domingo

Bloco da Esquina - 8h às 13h

Alcova Libertina - 14h às 20h

12/2 – Segunda-feira

Havayanas Usadas - 9h às 15h

É o Amô – 15h às 20h

13/2 – Terça-feira

Juventude Bronzeada

Pisa na Fulô

Local do desfile: Av. Amazonas, na altura do número 553 ao número 156



11/2 - Domingo

Abalô Caxi - 07h às 13h

Angola Janga

12/2 – Segunda-feira

Baianas Ozadas

Ziguiriguidum

13/2 – Terça-feira

Funk You - 10h às 15h

Baianeiros - 14h às 20h

Se Tem Broquim Eu Vou

Em parceria com o coletivo de foliões que divulgam o carnaval belorizontino, o Se Tem Broquim Eu Vou, a Cemig auxiliou a reestruturar o Dashbroquer Energia do Carnaval, para mapear todos os blocos da cidade. Já são quase 500 blocos mapeados até 18/02. E eles prometem ainda aumentar a lista!

É possível acessar o link tanto pelo celular quanto pelo computador. E, para quem estiver nas ruas, os abrigos de ônibus contarão com o QR code que direciona para o dash. Tudo com os melhores filtros para não perder de vista nenhum bloquinho.

Patrocínio no interior

No interior, destaque para o Desfile das Escolas de Samba das Campeãs e das Escolas de Samba Mirins, em Juiz de Fora, e os tradicionais carnavais de rua em Diamantina e Tiradentes, entre outras festas de Carnaval, pré-carnaval e ressaca.

Além dos desfiles e do carnaval nas ruas, também foram abraçados projetos de valorização e memorização da cultura carnavalesca. Em Sabará (RMBH), por exemplo, a Cemig patrocina um projeto que vai registrar em áudio e vídeo as marchinhas dos blocos e os sambas-enredo das escolas de samba da cidade. O resultado será um álbum virtual disponibilizado gratuitamente em plataformas como Spotify, Youtube e outras.

Tem também o Samba das Minas, em Uberlândia, que vai promover, dentre outras atrações, o evento no Terrerão do Samba, com entrada gratuita e apresentação de artistas mulheres, valorizando a importância do gênero feminino na criação e evolução do samba.

Na cidade de Teixeiras, na Zona da Mata, a Cemig patrocina o Baile da Pipoca, um evento de carnaval destinado ao público infantil e a toda família.

Pontos de apoio e proteção às mulheres

Para maior comodidade dos foliões, a Cemig disponibilizará 3 espaços para descanso, mas sem deixar baixar a energia do carnaval. Esses pontos contarão com lounges, banheiros, carregadores de celular e uma programação artística especial, além de espaços instagramáveis para registrar os momentos com os amigos. O acesso aos espaços será totalmente gratuito.

O primeiro espaço será no Sula, um ponto de encontro estratégico no coração de Belo Horizonte que une o baixo centro e a Av. Afonso Pena, no quarteirão entre a Rua da Bahia e a Tamóios. O segundo espaço será na Casa Sapucaí, na rua de mesmo nome. E o terceiro espaço será no Aquilombar, na Lagoinha, um espaço relativamente novo na cidade, mas que já tem um público cativo e está localizado na velha guarda da boemia belo-horizontina.

A Cemig terá também um ponto no prédio do Centro Cemig do Patrimônio – o prédio verde da Praça da Liberdade – para receber o Projeto Fale Agora, da Sedese, para recebimento de denúncias de assédio e importunação sexual e acolhimento às vítimas. Outros pontos estão sendo articulados para recebimento do projeto pela cidade, incluindo o Sula e o Aquilombar.

Capacitação

A Cemig realizou a capacitação sobre cuidados com a rede elétrica com todos seus blocos incentivados. E também articulou com eles a participação no treinamento contra o assédio, que foi ministrado pela Sedese.

Por fim, a Cemig está se mobilizando para energizar diversos pontos de apoio aos catadores de recicláveis que estão sendo montados na capital mineira.

Carnauai

A Cemig é também patrocinadora do Carnauai. Fique por dentro de todas as novidades e notícias do carnaval de BH, acesse o nosso portal.