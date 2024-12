Um homem, de 36 anos, foi preso suspeito de tentar envenenar a própria mãe, em Varjão de Minas, no Noroeste do estado. Um atrito familiar o motivou a colocar uma substância tóxica em garrafas de água.

O caso aconteceu na segunda-feira (16/12), quando o homem foi até a casa da mãe. Ele estava alterado e pediu comida. Mesmo sendo atendido, jogou a vasilha de comida no chão e passou a xingar.





No local, estavam também dois netos da mulher, de 18 e 9 anos. Eles contaram que o homem foi ao fundo da garagem, mexeu em alguns objetos e, em seguida, entrou na cozinha. Momentos depois, deixou a casa.





Um dos netos percebeu que duas garrafas de água apresentavam uma cor esbranquiçada e um cheiro estranho. A mãe do suspeito foi alertada e viu que um recipiente de veneno usado para controle de pragas não estava mais na casa.





A Polícia Militar foi acionada e encontrou o homem em casa. Ele ainda estava com o frasco do veneno. O suspeito admitiu ter diluído o produto nas garrafas de água, mas afirmou que pretendia usar a substância no próprio quintal e não tinha intenção de tentar envenenar ninguém.

A história não convenceu os policiais, que o conduziram para a delegacia da Polícia Civil em Patos de Minas.