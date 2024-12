Belo Horizonte vai receber uma nova feira para somar à sua riqueza cultural. A Comidas do Mundo chega à cidade a partir de 2025 com objetivo de comercializar iguarias típicas de diferentes culturas. Para isso, a prefeitura deu 'start' no projeto e divulgou, nesta quinta-feira (19/12), uma lista de vagas para os feirantes interessados em participar.

O primeiro passo para fazer parte da feira é realizar o credenciamento junto à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), conforme o edital de Chamamento Público. O documento, aberto em 2023, tem validade até o fim do próximo ano e visa credenciar pessoas para a instalação de barracas e o exercício de atividades econômicas em feiras de segurança alimentar realizadas em logradouros públicos.

Depois do cadastro, é obrigatório apresentar comprovação de conclusão de um curso de capacitação relacionado às Boas Práticas de Fabricação, Manipulação e Comércio de Alimentos em Vias Públicas.



A Feira Modelo - Comidas do Mundo terá 15 pontos de comercialização e será realizada no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul, às quartas-feiras, das 17h as 22h. Por lá, o público vai encontrar pratos da culinária africana, asiática, europeia, do Oriente Médio, da Oceania, latino-americana e caribenha, além de opções brasileiras, como as culinárias nortista, nordestina e mineira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O edital também prevê o preenchimento de 676 vagas, distribuídas nas Feiras Livres, Modelo, Direto da Roça, Feira Orgânica e Feira da Agricultura Urbana. Em 2024, foram credenciadas 200 pessoas, abertos 179 novos locais de feiras, e 126 feirantes já foram licenciados, atendendo a todas as regiões da cidade e oferecendo alimentos de qualidade para a população.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata