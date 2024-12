O roubo de um trator, ocorrido em 28 de novembro, em fazenda em Alpinópolis, na Região Sul de Minas Gerais, foi esclarecido pela Polícia Civil (PCMG), com a prisão de quatro suspeitos e a recuperação do veículo. A apuração do caso é consequência da "Operação Campo Seguro 18".





As investigações tiveram início com a queixa do roubo, não só do trator, mas também de uma caixa de som, uma bicicleta e alimentos.





Descobertos os suspeitos, a Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão temporária e dois de busca e apreensão. Os presos são um homem de 43 anos, localizado em São Tomás de Aquino; um de 26, e uma mulher de 25 anos, presos em Passos, ambas cidades do Sul de Minas, e o quarto, de 47, foi localizado em Franca, interior de São Paulo.





A recuperação do trator ocorreu na manhã de quarta-feira (18/12), na zona rural de Claraval, também no interior mineiro. Os policiais apreenderam, também, um veículo utilizado como escolta do caminhão que transportava o maquinário furtado. Esse veículo foi apreendido em Franca.