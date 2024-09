Um homem, de 39 anos, morreu ao cair de uma ponte com um trator no povoado de Fonseca, município de Coração de Jesus, no Norte de Minas. A ocorrência foi registrada no final da tarde dessa quinta-feira (26/9).





Segundo o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que o condutor perdeu o controle da direção e caiu de uma ponte de dois metros de altura que passa sobre o Rio Caiçara.

O motorista foi encontrado já morto pelos militares e com o corpo preso na cabine do trator.





Depois de análise da situação, a equipe dos bombeiros, com equipamentos de proteção individual (EPIs) e com uso de técnicas e equipamentos específicos à atividade de salvamento veicular, fez a retirada do corpo.





A cena foi deixada com a Polícia Civil para que fosse realizada a perícia. Depois do serviço, o corpo foi entregue aos cuidados do serviço funerário.