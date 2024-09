O homem acusado de quebrar uma raquete de tênis na cabeça de uma criança no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, em julho deste ano, foi preso preventivamente na tarde desta quinta-feira (26/9) na capital. Investigado por pedofilia, Leonardo Rodrigues Zambrana, de 47 anos, cumpria medidas cautelares diversas da prisão. No entanto, ao frequentar o clube e agredir a criança, a Justiça entendeu que ele descumpriu parte das determinações.

Após mandado expedido pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Criança e o Adolescente na capital, o homem foi capturado pela Polícia Militar no Bairro Nova Granada, na Região Oeste. Ele não ofereceu resistência durante a abordagem dos militares e foi conduzido à Central Estadual de Plantão digital, na Cidade Administrativa.

Suspeito de exploração sexual de crianças e adolescentes, organização criminosa e armazenamento de material pornográfico infantil, Zambrana chegou a ser preso em dezembro de 2020 e solto em fevereiro do ano seguinte, quando passou a ser monitorado por meio de tornozeleira eletrônica até 11 de junho de 2024.

A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Zambrana. O espaço permanece aberto para manifestações.

Agressão no Minas Tênis Clube

Em 25 de julho, Leonardo Rodrigues Zambrana foi teria quebrado uma raquete de tênis na cabeça de uma criança, de 10 anos, no Minas Tênis Clube, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, chamada Daniel, brincava com duas crianças no paredão de tênis do clube, quando se virou e esbarrou a raquete que tinha em mãos em um dos outros meninos. A criança acertada contou ao pai, que respondeu: “Filho, a gente desconta é assim”. Em seguida, o homem teria pegado a raquete da mão de Daniel e desferido um golpe em sua cabeça, quebrando o objeto.

A vítima teve sangramento em decorrência de um corte profundo. Enquanto chorava, o menino afirmava que havia esbarrado no colega sem querer. O homem tentou sair do local acompanhado dos dois filhos, mas a babá da vítima foi atrás do suspeito para impedir que ele deixasse o local e ligou para o pai de Daniel.

No mesmo dia, ele foi impedido de frequentar todas as unidades do Minas Tênis Clube e do Minas Náutico. Posteriormente, em outro comunicado, o presidente do clube comunicou a expulsão de Zambrana.