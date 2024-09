O menino de 11 anos com microcefalia que denunciou ter sido estuprado e agredido por dois colegas de sala de aula, de 11 e 12 anos, tem recebido acompanhamento psicológico desde o dia dos crimes. A informação foi repassada pelo pai da vítima. Os fatos aconteceram em 13 de setembro, mas a família da vítima só soube dos fatos três dias depois, quando o menino decidiu contar para a mãe dele. À Polícia Militar, os suspeitos confessaram o abuso.





O homem afirma que, desde o crime, o filho está com o psicológico bastante afetado. “A família também não está bem, estamos sofrendo demais. Eu que sou pai estou sofrendo também. A mãe está sofrendo mais ainda porque é mãe. A gente está assim, à mercê. Não sabemos o que temos que fazer para poder amenizar um pouco esse sofrimento nosso”, desabafou o pai.





A família alega que, para além da violência sofrida pelo caçula, também tem enfrentado dificuldades em receber apoio da escola. Eles afirmam que, em um primeiro momento, a instituição teria informado que não poderia tomar as devidas providências e que isso ficaria a cargo do Conselho Tutelar. “E nisso as crianças continuam lá e quem foi prejudicado foi só o meu irmão mesmo”, conta a irmã da vítima.





Indignados, pais de alunos marcaram uma manifestação para esta sexta-feira. O ato está agendado para começar às 10h30, em frente à escola.

A reportagem procurou a Prefeitura de Belo Horizonte e a Polícia Civil de Minas Gerais para saber quais medidas estão sendo tomadas para apurar o caso, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.





Entenda o caso





O menino, que possui microcefalia, foi estuprado e espancado por dois colegas no banheiro da Escola Municipal Eloy Heraldo Lima, no Bairro Vale do Jatobá, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte. As agressões aconteceram logo após o recreio. A vítima contou aos seus pais que os dois colegas o trancaram dentro do banheiro e bateram nele. Em seguida, os garotos teriam abaixado sua calça e o estuprado. Ainda segundo o menino, depois do assédio, ele desmaiou.





O garoto foi levado para o posto de saúde na última quinta-feira (19/9) e em seguida encaminhado para o Hospital Júlia Kubitschek onde foi atendido. Na unidade de saúde ele foi examinado e passou por exames.





Conforme o registro policial, na sexta-feira (20/9), a família da vítima e dos suspeitos se reuniram na escola. Na ocasião, os dois colegas de turma, apesar de inicialmente terem negado os fatos, confessaram que depois do recreio, foram para o banheiro e agrediram o menino.





Na presença da mãe, um deles contou que deu socos no peito, cabeça e rosto da vítima. O garoto relatou que cometeu os crimes porque o menino implicava com ele e xingava a mãe dele.