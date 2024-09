Vídeo: Homem embriagado é atropelado após cair em via pública de MG

Um homem foi atropelado após cair em uma rua e permanecer aparentemente desacordado no local. O atropelamento ocorreu na noite dessa terça-feira, no Centro de Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O atropelamento foi flagrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram um homem atravessando a rua com dificuldades, cambaleando. Ele até consegue atravessar a via e chega apoiar a mão na parede de uma loja. De repente, o homem volta, desequilibrado, andando de costas e cai na rua, de costas e batendo a cabeça no chão.

Apesar do homem estar estatelado na rua, ninguém vai ao socorro dele. Alguns carros passam ao seu lado, desviando del. No entanto, um carro branco entra na rua, em uma curva mais fechada e passa por cima do homem. Após o atropelamento, o homem não demonstrou nenhum tipo de reação.

Segundo relatos de testemunhas, o carro era conduzido por uma mulher, que não prestou socorro para a vítima. A reportagem questionou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) se foi instaurado inquérito policial para investigar o caso e se a motorista havia sido detida. Até a publicação desta reportagem, a PC não havia respondido. Caso responda, a matéria será atualizada.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e segundo os socorristas, o homem estava consciente no momento que recebeu o atendimento, sendo que ele afirmou ter ingerido bebida alcoólica. Ele sofreu ferimentos no tórax, abdômen e cabeça.

Após os primeiros socorros do Samu, a vítima foi levada para o Hospital Regional José Alencar. Segundo nota divulgada pelo hospital, a vítima foi regulada e encaminhada para o Hospital de Clínica de Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). A reportagem procurou o HC-UFTM e aguarda retorno sobre o estado de saúde do homem.