A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu em flagrante uma mulher, de 28 anos, e um homem, de 18, que roubou três veículos na sequência, entre Congonhal e Pouso Alegre, no Sul de Minas. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira (25/9).

Segundo a PM, o casal ameaçou uma mulher de 26 anos em Congonhal, com uma arma de fogo, e roubou um veículo Gol, fugindo pela BR-459, no sentido Pouso Alegre. A PM foi chamada e iniciou a busca pelos suspeitos.

Já na rodovia, durante o trajeto, o casal abandonou o Gol, no intuito de confundir os policiais que se encontravam em diligências, e roubou outros dois veículos na sequência, uma Saveiro (de uma pessoa jurídica) e uma EcoSport (de um homem de 54 anos).

A Saveiro é um veículo da concessionária EPR Sul de Minas, que administra a BR-459. O casal teria pedido ajuda do motorista da concessionária e o ameaçado com uma faca e arma, antes de pegar a caminhonete. Só que os criminosos caíram em um barranco com o veículo, próximo ao Bairro dos Coutinhos.

Depois, eles invadiram um sítio e roubaram uma EcoSport, continuando a fuga. Quando estavam fugindo, foram flagrados em alta velocidade pela polícia, que iniciou uma perseguição pela rodovia.

Novamente o casal se envolveu em um acidente, já próximo do Hipermercado Mart Minas em Pouso Alegre. Com o acidente, foi possível abordar os autores. Com eles, foi apreendido um simulacro de arma de fogo e uma faca usados nos crimes.

Todos os veículos foram recuperados, e os autores, presos. Depois foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde tiveram o flagrante ratificado e vão responder por seus atos. A reportagem tentou contato com a EPR Sul de Minas, que ainda não retornou a solicitação.





*Iago Almeida / Especial ao EM