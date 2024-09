A Vale suspendeu as viagens do trem de passageiros que faz o trecho de Belo Horizonte a Cariacica, no Espírito Santo, e Cariacica a Belo Horizonte nesta quinta-feira (26/9) e sexta-feira (27/9). De acordo com a mineradora, o motivo foi o incêndio de grandes proporções que atingiu ao menos 30 dos 96 vagões da composição férrea, próximo à cidade de Antônio Dias, na região do Vale do Aço, e começou no fim da tarde desta quarta-feira (25/9).





De acordo com a empresa, estão sendo realizadas intervenções necessárias na via para assegurar o retorno com segurança. Além disso, autoridades responsáveis foram acionadas para as ações necessárias. Para os passageiros que precisam remarcar o bilhete ou pedir reembolso do valor dos ingressos podem fazer isso no prazo de até 30 dias. A Vale informou que mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Vale 0800 285 7000.





De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), quando a corporação chegou para controlar as chamas, já haviam 50 brigadistas da Vale aguardando que o cabeamento de energia que passa ao lado da linha férrea fosse desligado. Já que o combate ao fogo só poderia acontecer com a desenergização da rede.





Enquanto o cabeamento não era desligado, os bombeiros realizaram o resfriamento preventivo da área próxima ao incêndio. O objetivo inicial foi retardar o avanço das chamas e preservar os vagões não atingidos pelo fogo.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Por volta das 21h30, o combate em duas frentes foi iniciado com a confirmação de que as linhas e postes estavam desenergizados. O controle total das chamas foi finalizado por volta das 1h da madrugada. Ninguém ficou ferido e a Vale apura as causas do incêndio. Os trinta vagões atingidos estavam lotados de troncos de madeira em chamas.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos