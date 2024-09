Um acidente entre caminhão e moto matou uma pessoa e deixou outra ferida na manhã desta quinta-feira (26/9), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Transcon, o acidente aconteceu na esquina entre as ruas Emboabas e Sinval Alves da Cunha, na saída do bairro Água Branca para a BR-040.





Segundo o Corpo de Bombeiros, a moto bateu na traseira de um caminhão com carga de frios. A vítima na garupa da motocicleta foi socorrida para a UPA Industrial e o condutor morreu no local.

A Polícia Militar está no local e ajuda no controle do trânsito. A perícia da Polícia Civil foi acionada.



Ainda não há detalhes sobre a dinâmica do acidente. O trânsito é complicado no local.