Foragido da justiça mineira foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Confins

Um homem, de 35 anos, foragido da justiça mineira, foi preso ao desembarcar de um voo comercial vindo de Lisboa no Aeroporto Internacional de Confins, na Grande BH. A prisão foi feita nessa quarta-feira (25/9).





Segundo a Polícia Federal, o Núcleo de Cooperação Internacional incluiu o nome do foragido na lista de captura internacional da Interpol em maio de 2024 devido a um mandado de prisão expedido pelo Juízo Vara de Execuções Penais, de Precatórias Criminais e do Tribunal do Júri da Comarca de Ipatinga.

O homem foi condenado a nove anos de prisão por um homicídio. Em setembro de 2014, o indivíduo e um outro denunciado, após o uso de maconha e álcool, sem carteira de habilitação, assumiram a condução de uma motocicleta furtada e, pilotando o veículo em alta velocidade na contramão, atropelaram um homem que transitava em via pública.





O intercâmbio de informações entre a Polícia Federal brasileira e a polícia portuguesa permitiu que o foragido fosse localizado e preso em solo lusitano.