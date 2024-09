Um idoso de 70 anos — que seria o responsável por estuprar uma criança de 11 anos com o consentimento da mãe — foi preso em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (25/9). A mulher também foi detida após a própria filha relatar que recebeu orientações dela para dar um bom tratamento ao homem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Segundo a babá que trabalha na casa, as investidas sexuais eram “constantes”. Por isso, a profissional relatou o caso à avó paterna, de 52 anos, que, revoltada, acionou a polícia e mostrou aos militares um vídeo no qual o idoso aparece beijando a vítima na boca e no abdômen. Segundo a mulher, a neta dela, de 7, e também irmã da vítima, havia presenciado o abuso sexual. Na ocorrência policial não é explicada a circunstância em que o vídeo foi gravado.

Quando os militares chegaram ao endereço do denunciado, no Bairro Vila dos Montes, a mãe da vítima, de 30 anos, as filhas e o idoso estavam na casa. Inicialmente, o homem negou o crime, afirmando que apenas era “carinhoso com as meninas”. Ele disse também que tem frequentado a residência com o objetivo de prestar auxílio à mãe e às crianças em relação à alimentação.

No entanto, segundo registrado na ocorrência, diante do vídeo que a polícia teve acesso, o idoso alegou manter um “relacionamento” com a menina. Nesse sentido, a PM narra que ele acabou se apresentando como “namorado” da criança.

Ouvida por uma policial feminina, a vítima confirmou as investidas frequentes de cunho sexual praticadas pelo idoso. Nessa terça-feira, inclusive, a menina teria novamente sido beijada e tocada por ele em várias partes do corpo.

Conforme os relatos da criança, a mãe teria orientado a filha a “tratar bem” o idoso, já que ele tem prestado auxílio com os custos de parte das despesas da casa.

Por isso, a mãe foi presa em flagrante por corrupção de menor e, o idoso, qualificado pelo crime de estupro de vulnerável. A vítima e a irmã ficaram sob a responsabilidade da avó paterna. O caso será apurado na 1ª Delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares.