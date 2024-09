Corpo foi recolhido pelo rabecão e encaminhado para exames no IML

Um homem, de 20 anos, foi encontrado morto com sinais de violência e disparos de arma de fogo no final da noite dessa terça-feira (24/9), em uma estrada do Bairro Jardim Montreal, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, um motociclista entregador de aplicativo procurou a Polícia Militar depois de ter passado pela estrada e ver a vítima caída ao solo.

No caminho de fazer uma entrega, o motociclista visualizou um homem ajoelhado, cercado por dois homens. O trio estava próximo de um carro modelo sedan escuro. Na volta do serviço, ele encontrou um indivíduo caído e mais ninguém próximo. O veículo também já não estava no local.

A perícia foi acionada e recolheu diversas cápsulas deflagradas de armas calibre 9mm e 380. O local é ermo, de pouca iluminação e sem câmeras de segurança.

O corpo foi removido e o caso será investigado.