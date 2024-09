Por muitos anos, o esqueleto de um edifício chamava a atenção de quem passava pela esquina da rua Professor Antônio Aleixo com rua da Bahia, no Funcionários. A boa notícia é que, até o ano que vem, o prédio será transformado em endereço do Tribe Hotel, primeiro desta bandeira na América Latina.

Uma notícia melhor ainda: antes disso, em novembro, será inaugurado no prédio o Trintaeum Restaurante, que tem à frente da cozinha a chef Ana Gabi. Ela pretende destacar os sabores regionais, em apresentações sofisticadas e com ingredientes exclusivamente de Minas Gerais.



IMORTAL NAS ARTES



Ricardo Aleixo, imortal da Academia Mineira de Letras, inaugurou na Mitre Galeria a exposição individual “obracabada”, com uma seleção de obras que destaca sua produção em múltiplas linguagens artísticas, como a poesia visual e a arte sonora. O público poderá explorar criações que integram palavra, som e imagem, em produções que refletem a trajetória experimental do artista.

Com curadoria de Natália Alves, os trabalhos expostos mesclam técnicas tradicionais com mídias digitais, revelando o interesse do artista por questões como identidade, memória e tecnologia. Cada peça propõe uma interação sensorial e convida os visitantes a refletirem sobre o papel da linguagem e da arte no mundo contemporâneo. A abertura contou com a presença de nomes importantes do cenário artístico, como Paulo Nazareth, e incluiu uma performance surpresa de Aleixo, reforçando seu estilo multidisciplinar.



CHEFS CONTRA O CÂNCER



A décima edição do “Chefs Contra o Câncer”, em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (CAPE), está confirmada para 26 de novembro, no Complexo CentoeQuatro. Desta vez, o evento vai homenagear a Cozinha Mineira, reunindo os chefs Marcia Nunes e Elzinha Nunes, herdeiras do legado de Dona Lucinha; Flávio Trombino, filho e mantenedor da história de Dona Nelsa, do restaurante Xapuri; Leonardo Paixão, Caio Soter, Henrique Gilberto e Victor Zuliani.



SUPERQUEIJOS



O produtor Jordane Macedo levou o queijo de Minas para dentro do museu. Considerada patrimônio imaterial do estado e prestes a receber o reconhecimento da Unesco, a iguaria foi parar no Museu MM Gerdau com a “Rota do Queijo de Minas”. Três “superqueijos” artesanais chamaram a atenção do público. O da Canastra tinha 36 quilos, o da Mantiqueira, 150 quilos, e o de Araxá, 50. O evento contou com palestras e bate-papos sobre a produção artesanal de queijos mineiros e uma feirinha com produtos de diversas regiões.