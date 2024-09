Os 89 anos do Minas Tênis Clube foram comemorados no último domingo (15/9), no Minas Náutico. A grande atração do evento foi o cantor Alceu Valença, que animou a pista com sucessos como "Anunciação", "Tropicana", "Coração Bobo", "Taxi Lunar".

Alceu esteve acompanhado por Tovinho (teclados), André Julião (sanfona), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), Cássio Cunha (bateria). A festa, que reuniu cerca de 6,5 mil pessoas, contou, ainda, com apresentação da banda Trilho Elétrico.



• A VEZ DO NEGRONI

Até o próximo domingo (22/9), o Seu Bias sedia em Belo Horizonte a Negroni Week, um evento global promovido pela Campari, que celebra o Negroni, um dos coquetéis mais pedidos pelo mundo. Bares em mais de 50 países vão sediar programações especiais, simultaneamente, sendo mais de mil estabelecimentos só no Brasil.

Como a nação que mais bebe Campari no mundo, por aqui, a Negroni Week ganha cada vez mais relevância e chega pela primeira vez à capital mineira. Além do Seu Bias, outras 11 casas participam do evento, entre elas o Cabernet Butiquim, com a Garagem do Cab.



• DE OLHO NO MINEIRÃO

No próximo sábado (21/9) e domingo, o Mineirão recebe dois grandes eventos, o BOP Games e o Jungle Food Festival. Com a estimativa de reunir mais de 12 mil pessoas por dia, entre atletas e visitantes, a programação inclui competições de mais de 30 modalidades esportivas, gastronomia de 10 países e shows, que vão de Zeca Baleiro a Baianeiros, agradando aos mais variados gostos musicais.

A produção também se preparou para seguir a determinação da nova lei que obriga o fornecimento de água para hidratação em grandes eventos na capital. Serão mais de 20 pontos de distribuição de água, entre bebedouros industriais, bebedouros do próprio estádio e copos de água.



• SOLO DA CANA

Em outubro, a artista Izabel de Barros Stewart faz temporada no CCBB-BH, com o espetáculo “Solo da cana”. A peça é uma espécie de manifesto contra-colonial, de uma batalha entre o alargamento da fronteira agrícola e o atrofiamento do horizonte sensível, entre o superávit e a fome, na luta por um terreno que recupere o cosmo.

A direção é de João Saldanha e a produção é de Ana Paula Abreu e Renata Blasi. O espetáculo cumpre temporada no Teatro II do CCBB-BH, de 11 a 28 de outubro, de sexta a segunda, às 19h. Aos sábados, as sessões contarão com intérprete de Libras e haverá bate-papo após as apresentações.



• INHAC

Os alunos do Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC), escola social de gastronomia assinada pelo chef Leo Paixão, comandaram a cozinha no coquetel que marcou os 190 anos da Anglogold Ashanti, na abertura da Exposibram 2024, no Expominas, que reuniu mais de 200 convidados.

Os alunos estiveram sob a supervisão do professor e chef Paulo Turziani. A AngloGold Ashanti passa a integrar o rol de empresas patrocinadoras do projeto, que tem como propósito a inserção produtiva de jovens no mercado, por meio da gastronomia.