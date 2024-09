A atriz Dira Paes está confirmada na 18ª edição da CineBH – Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte. Ela participará da sessão comentada do filme "Pasárgada", que surgiu de uma experiência pessoal da atriz, que roteiriza, estrela, produz e dirige o longa. A exibição será em 26 de setembro, quinta-feira, às 20h30, no Una Cine Belas Artes. No filme, ela vive Irene, uma ornitóloga, solitária em seus 50 anos, que, durante seu projeto de pesquisa no meio da floresta, redescobre sua tropicalidade após conhecer Manuel, um jovem guia que fala a língua dos pássaros e traz à tona seus dilemas como mulher, mãe e profissional.



SETENTA E CINCO SESSÕES

A mostra será realizada entre os dias 24 e 29 de setembro, em 10 espaços da cidade, onde serão exibidos 110 filmes (59 longas, dois médias e 49 curtas), de 13 países (Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, França, México, Panamá, República Dominicana e Uruguai) e 13 estados brasileiros (AL, AM, BA, ES, GO, MG, MS, PA, PB, PE, PR, RJ e SP). No total, serão 75 sessões, todas com entrada franca, distribuídas em 12 mostras temáticas: Continente, Território, Homenagem, Diálogos Históricos, A Cidade em Movimento, Vertentes, Praça, Curtas-metragens, CineMundi, Mostrinha, Cine-Escola e IC Play.

ESTREIA

A Mostra Vertentes estreia na programação, com a ideia de exibir um cinema brasileiro cujo caminho já foi iniciado por seus realizadores e, por isso, provocam expectativa e curiosidade – seja pela presença de sucesso em outros festivais, por suas trajetórias ao redor mundo, pelos nomes envolvidos ou então a conjugação de tudo isso. Os títulos desta primeira edição da Mostra Vertentes, todos inéditos em Belo Horizonte, são: “O dia que te conheci”, de André Novais Oliveira (MG);“Pasárgada”, de Dira Paes (SP/RJ); “Barba ensopada de sangue”, de Aly Muritiba (SP); e “Oeste outra vez”, de Erico Rassi (GO).



TRÊS DÉCADAS

O documentário “Sindloc-MG: 30 anos”, será apresentado terça-feira (24/9), na cerimônia que marca os 30 anos do Sindicato das Empresas Locadoras de Automóveis do Estado de Minas Gerais, no Centro Cultural Unimed-BH Minas. O filme é conduzido por entrevistas em estúdio com figuras centrais dessa história, como fundadores, ex-presidentes, ex-diretores e associados, além de empresários de destaque no setor, como Eugênio Mattar (Localiza), Luis Fernando Porto (ex-Unidas, atual Localiza) e Saulo Tomaz Froes (Lokamig). Fotos e vídeos históricos, com registros de Belo Horizonte desde os anos 1970 até os dias atuais, também marcam o documentário dirigido por Leandro Lopes (“Eu não vou ao enterro de painho” , 2018;, “Sertão como se fala”, 2016; e “José Saramago: um humanista por acaso escritor”, 2015).

PELA SEGUNDA VEZ

O Restaurant Week volta a Belo Horizonte pela segunda vez este ano. Em sua 26ª edição, de 27 de setembro a 27 de outubro, o festival tem como tema Diversidade Culinária Regional e, a partir daí, os chefs dos restaurantes participantes, que este ano deve superar a marca dos 60, vão criar receitas celebrando a variedade de sabores e tradições que definem as regiões brasileiras. Os menus serão apresentados nas categorias tradicional (R$ 54,90 e R$ 69,90); plus (R$ 68,90 e R$ 89,90) e premium (R$ 89 e R$ 109).