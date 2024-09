A partir de quarta-feira (18/9), os olhos se voltarão para a primeira edição do projeto Nova Bossa/Mercado de Origem. Estão à frente da iniciativa Jackie Verneuil, referência quando o assunto é mercado de luxo, e Kika Gontijo, decoradora atuante, com eventos ligados à comercialização de produtos de casa. Enfim, dois nomes importantes do mercado de moda, arte, cultura e gastronomia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O projeto ocupará o quarto piso do Mercado de Origem, com mix de lojistas mineiros das áreas de moda, casa, arte, prestação de serviços, mobiliário, objetos, tablewear e lançamentos. A entrada é gratuita. O espaço abriga oito restaurantes, café, chocolateria e adega, além de oferecer serviços de manobrista e estacionamento.



• CONCERTO



A Sinfônica de Minas Gerais levará novidades a Nova Lima, onde se apresenta neste domingo (15/9), às 10h30, no Espaço Cultural Piero Garzon Henrique. Uma delas é a estreia da peça “O cerrado mineiro”, composta por Alexandre Kanji, spalla da orquestra. Os três movimentos (“Samambaiaçu”, “Jequitibá” e “Ipê”) remetem à vegetação característica daquele bioma. “Pedro e o Lobo”, clássico de Serguei Prokofiev, contará com narração do ator mineiro Leonardo Fernandes.



• MINORITÁRIOS



A atriz, dramaturga e produtora cultural Cris Moreira vai ministrar, de hoje (14/9) até segunda-feira (16/9), a oficina “Escrita de projetos culturais para grupos minoritários”. On-line e gratuita, a atividade faz parte da Mostra de Teatro e Direitos Humanos (Moteh 2024), que segue até 21 de setembro, oferecendo espetáculos, seminário e atividades formativas. Informações: @moteh2024 (Instagram).

Em cartaz na cidade com "Ilíada", atriz Letícia Sabatella conversa sobre autismo com o público, a convite do festival Acessa BH Gilson Camargo/divulgação



• AUTISMO



Neste sábado (14/9), Letícia Sabatella e Daniel Dantas apresentam “Ilíada de Homero – Cantos I e XX” no Centro Cultural Unimed-BH Minas. A peça faz parte do Festival Acessa BH. Após a sessão, que começa às 20h, os dois conversarão com o público sobre a obra de Homero e também sobre a relação de Letícia com o autismo. A atriz descobriu, aos 52 anos, ser uma pessoa com Transtorno

do Espectro Autista (TEA), nível um.

• • •

O Acessa BH tem o propósito de valorizar a diversidade, exibindo produções protagonizadas por artistas com deficiência, além de oferecer recursos de acessibilidade ao público. “Ilíada de Homero”, por exemplo, contará com audiodescrição e tradução em libras. Neste domingo, às 16h, estará em cartaz no Centro Cultural Unimed a peça “Azul”, da Artesanal Cia de Teatro (RJ). Às 19h, no Teatro João Ceschiatti, vai estrear “Monga”, com Jéssica Teixeira.



• MINERAÇÃO



A abertura da Expo & Congresso Brasileiro de Mineração (Exposibram), realizada no Expominas, em BH, contou com as presenças de Mateus Simões, vice-governador do estado; da CEO da Anglo American no Brasil, Ana Sanches, presidente do Conselho Diretor do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram); da artista plástica Ana Elisa Murta; e de Fernando Passaglio, secretário de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.