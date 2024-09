• Sexta-feira (13/9)

A festa Perifa na Bronka anima o Spot Culture (Rua São Paulo, 978, Lourdes) nesta sexta, a partir das 21h. Comandam a pista as DJs residentes Bebela Dias, Kingdom, Pat Manoese e Roxie; Super, Suk e Vitória Nicolau, vindos de São Paulo; e D.A.N.V, de Belo Horizonte. Desde 2018, a Bronka promove festas com curadoria artística voltada para mulheres e pessoas LGBTQIA+. Ingressos a partir de R$ 30, à venda na plataforma Shotgun.

• Sábado (14/9)

No ano em que comemora seus 15 anos, “Till – A saga de um herói torto” terá única apresentação sábado, às 21h, no Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). A tragicomédia do Grupo Galpão, dirigida por Júlio Maciel, gira em torno do anti-herói cheio de artimanhas e dotado de charme irresistível. A peça conta também a história de três cegos andarilhos que buscam a salvação sonhando alcançar as torres de Jerusalém. A apresentação faz parte da Mostra Cine Brasil, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda na plataforma Eventim.

"Till", peça do Galpão, tem apenas uma sessão neste sábado (14/9), no Cine Theatro Brasil Vallourec Guto Muniz/divulgação

• Domingo (15/9)

Nada melhor que terminar o domingo com o Grupo Corpo no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). A sessão, às 18h, reúne “O corpo”, com trilha de Arnaldo Antunes, e “Benguelê”, com música de João Bosco. Rodrigo Pederneiras assina as duas coreografias marcantes da trajetória da companhia mineira, que completará 50 anos em 2025. O preço dos ingressos, disponíveis na plataforma Eventim, varia de R$ 20 a R$ 220.

"Benguelê", atração de domingo (15/9) no Palácio das Artes, tem trilha sonora de João Bosco José Luiz Pederneiras/divulgação

• Segunda-feira (16/9)

Recém-aberta no CCBB (Praça da Liberdade, 450, Funcionários), a mostra “Arte subdesenvolvida” é um bom programa para segunda-feira. Com entrada franca, ela reúne Anna Bella Geiger, Anna Maria Maiolino, Cildo Meireles, Hélio Oiticica, Carolina de Jesus, Paulo Freire, Rachel de Queiroz, Glauber Rocha, Solano Trindade e Randolpho Lamounier, entre outros. A curadoria é de Moacir dos Santos. O CCBB funciona das 10h às 22h.

Exposição "Arte subdesenvolvida" está em cartaz no CCBB-BH Adyr Fernandes/divulgação

• Terça-feira (17/9)

Para celebrar 10 anos de parceria, o duo Alexandre Gismonti (violão) e Evan Megaro (piano) se apresenta terça-feira no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). O show começa às 20h e o preço dos ingressos varia de R$ 15 a R$ 120. No repertório, temas de Pat Metheny, Thelonious Monk e Egberto Gismonti (pai de Alexandre), além de criações autorais do duo.

• Quarta-feira (18/9)

Beatles é a pedida para quarta-feira no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). O projeto da cantora Izza reúne sucessos dos Fab 4 em versões para voz e piano, com arranjos que passam por jazz, bossa nova e música clássica. Izza será acompanhada por Evan Megaro (piano),Charles Camilo (sopros), Yan Latinoff (contrabaixo) e Paulo Frois (bateria). Ingressos variam de R$ 55 (balcão) a R$ 275 (mesa com cinco lugares). A casa abre às 20h e a apresentação começa às 20h30.

• Quinta-feira (19/9)

BH recebe uma atração imperdível. Quinta-feira, Denise Fraga e Tony Ramos (foto) iniciam, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), a curta temporada de “O que só sabemos juntos”. A montagem marca o primeiro encontro dos atores, que têm um século de atividades: Tony, 60 anos de carreira; Denise, 40. É a primeira peça do ator em duas décadas. Luiz Villaça dirige o trabalho, cuja equipe reúne o escritor, dramaturgo e roteirista Vinícius Calderoni; a pesquisadora e multiartista Kenia Dias; a cenógrafa Duda Arruk; o artista visual e iluminador Wagner Antônio; a figurinista Verônica Julian; banda de cinco mulheres e a diretora musical Fernanda Maia.

A peça convoca cada um a sair de sua bolha de isolamento para se colocar no lugar do outro, compreendendo angústias e alegrias alheias. Sessões na quinta, sexta e sábado,às 20h, e domingo, às 19h. Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda na plataforma Sympla.