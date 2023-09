683

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Leticia Sabatella, 52, revelou no podcast Papagaio Falante que foi diagnosticada recentemente com o Transtorno do Espectro Autista (TEA).

"Ainda é um pouco antecipação eu falar, mas descobri com investigação de uma psiquiatra e neurologista que estou dentro do transtorno do espectro autista, num grau leve, chamado de Asperger, que é ativa e passiva nesse tempo", disse a atriz aos apresentadores Renato Rabelo e Sergio Mallandro. Ontem (17/9), no Fantástico, ela comentou sobre sua infância, marcada pela retração e dificuldade de fazer amizades na escola. Além disso, destacou que não se sente confortável com barulho e que nem sempre é compreeendida.

A atriz ainda traçou um paralelo com sua atual profissão e disse que o fato de escolher o teatro e a arte talvez tenha sido um mecanismo.

"Para aprender a, de algum modo, superar ou acomodar essa realidade, esse modo de ver as coisas, que traz muita hipersensibilidade, uma ingenuidade", emendou.